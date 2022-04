Alpine se resiste a darse por vencido en su proyecto para conquistar el título mundial de Fórmula 1. Para ello, a partir de 2024 puede entrar en escena un aliado muy importante que ayudaría a la escudería francesa. Se trata de Andretti, equipo estrella de la IndyCar que valora su llegada al Gran Circo dentro de dos años.

La futura relación entre las dos escuderías estará en la motorización, pues Renault sería quien proporcionaría los propulsores al nuevo equipo. Esto supondría un espaldarazo importante a las prestaciones de Alpine, ya que por un lado daría ingresos importantes por la venta de estos componentes y por otro permitiría recabar más información y desarrollar más.

Cabe recordar que los motores Renault no solo han ganado títulos mundiales en la época de Fernando Alonso en el asiento del equipo francés: también conquistaron cuatro campeonatos de la mano de Red Bull. Sin embargo, ahora es el único propulsor que solo es utilizado por una escudería y eso le pone en una evidente situación de desventaja que perjudica a Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Renault confirma la futura relación

El acuerdo entre Renault y Andretti no es una mera conjetura: la empresa francesa lo ha confirmado a través de Luca de Meo, su director ejecutivo: "Creo que hay conversaciones, no soy yo quien lo gestiona, es más bien Laurent Rossi quien lo hace". En esas declaraciones que recoge el portal francés F1 Only también mencionó que desde el grupo francés hay máxima confianza en su nuevo socio.

"Obviamente, en el contexto actual, estamos buscando la posibilidad de asociarnos con alguien. En un momento dado, solíamos vender motores a Red Bull y McLaren, pero ese no es el caso ahora", prosiguió, lamentando que actualmente Alpine trabaje en solitario y eso haya mermado a Alonso.

Aun así, De Meo recalcó que la relación se limitaría a los motores e independientemente de ese componente cada equipo trabajará por su cuenta: "Creo que la Fórmula 1 merece diez equipos que hagan el trabajo de la A a la Z, eso es lo que pienso. Es un poco como tener el campeonato de España con un equipo de Barcelona A, Barcelona B, Barcelona C, Real Madrid 1, 2, 3... no habría Atlético".

¿Se beneficiará Fernando Alonso?

No cabe duda de que la asociación con Andretti impulsará a Alpine, pero está por ver si también beneficia a Fernando Alonso. El asturiano termina contrato al final de esta temporada y de momento no está garantizado que siga en la escudería. El propio piloto ha llegado a deslizar públicamente que quiere seguir en la Fórmula 1 dos o tres temporadas más... con Alpine o con otro equipo.

De este modo, las intenciones del bicampeón del mundo pasan por seguir en la parrilla cuando Andretti forme parte del Gran Circo, pero no queda claro si será aliado o rival. Lo que sí es seguro es que Alpine cuenta ahora con un nuevo argumento para convencerle para renovar.