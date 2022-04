Los malos resultados que arrastra Lewis Hamilton no pasan desapercibidos. El piloto británico está recibiendo críticas e incluso burlas y el último en opinar sobre su temporada es un excompañero y rival que le conoce muy bien: Fernando Alonso. El asturiano dejó unas sorprendentes palabras en relación al fiasco en Imola, donde el heptacampeón del mundo se quedó fuera de los puntos.

"Es la Fórmula 1, siempre ha sido así", afirma el ovetense en unas declaraciones que publica Racing News 365. Alonso también deja caer que Mercedes no está a la altura y explica que esta condición es indispensable para ser campeón: "Cuando Senna ganó carreras y títulos, tenía el coche más rápido. Cuando yo gané el campeonato, tenía el coche más rápido. Michael tenía el coche más rápido".

El 'palo' a Lewis Hamilton

El piloto asturiano no perdió la oportunidad de ironizar sobre la situación del '44': "Lewis rompió todos los récords porque tenía el coche más rápido. Ahora, Lewis está pilotando muy bien y es 13º. Así es la Fórmula 1". Unas declaraciones que podrían pasar incluso como un mensaje de apoyo, pero que dejan de cuadrar cuando George Russell fue cuarto en Imola con el mismo monoplaza.

Ahora mismo el ambiente en torno a Hamilton es de burla. Pierre Gasly no tuvo piedad al bromear sobre lo "fácil" que fue retenerle en el Gran Premio de la Emilia-Romaña. Sin embargo, lo que tiene claro Alonso es que el octavo título del británico no llegará en 2022: "No hay carrera en este momento. Es como pelear con Lewis el año pasado, o con Verstappen. Empiezan últimos y terminan en el podio, así que no hay mucho por lo que pelear".

Alonso, desencantado con la Fórmula 1

Las palabras del asturiano demuestran que, pese al optimismo con el que volvió en 2021, no está satisfecho con cómo ha quedado la Fórmula 1 con el cambio de reglamento. La jerarquía de los mejores equipos ha cambiado pero sigue siendo irrevocable y eso decepciona al ovetense.

Tras truncarse El Plan, Alonso sigue meditando su futuro. Este puede estar lejos de Alpine, pero no de la Fórmula 1. El asturiano insiste en que quiere seguir dos o tres años más en el Gran Circo aunque quizás en otra escudería. El equipo francés, sin embargo, tratará de convencerle para que siga con su nueva alianza y conquisten juntos el tercer título mundial.