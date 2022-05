Con el Gran Premio de Miami en el punto de mira, Daniel Ricciardo ha empezado a calentar la próxima cita. El australiano, protagonista negativo en Imola al echar de la pista a Carlos Sainz en la primera vuelta, ha dicho ahora que odió disculparse con el español por el incidente.

"Odié cada segundo de la disculpa. Tal vez mi experiencia y estar en Fórmula 1 desde hace tanto tiempo me ha dado esa madurez para saber cuánto pone cada quien para lograr sus cosas. Sé lo competitivos que somos y que tenemos algo en común, que solo somos 20 pilotos en el mundo y debes respetar el camino de cada uno", afirmó para el Daily Show.

El piloto da explicaciones

Consciente de que puede parecer contradictorio disculparse y emitir esas palabras, el '3' matizó por qué lo hizo: "Con el incidente sentí que debía disculparme, no es nada personal y sé que no todos lo hubieran hecho, pero yo pensé que me haría sentir mejor si lo hacía. Quería dejar todo 'a mano' y que no hubiera tensión si nos cruzábamos en la pista".

Esta semana Sainz y Ricciardo volverán a verse las caras en el Gran Premio de Miami. Está por ver si las tensiones entre ambos irán a más o si por el contrario quedan a un lado y mantienen una rivalidad sana. El piloto de Ferrari llega a Florida quinto en el campeonato del mundo con la necesidad de lograr un buen resultado y sumar puntos tras dos abandonos seguidos en la primera vuelta.