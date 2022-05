Todavía no ha llegado el verano a la Fórmula 1 y el baile de asientos para el próximo curso está caliente, más de lo que debería a estas alturas de campeonato. Más que nada porque con la entrada en vigor de una nueva reglamentación todavía está por ver el potencial real de los coches, más allá de que Ferrari y Red Bull están por delante del resto de escuderías.

Si bien es cierto gran parte de los pilotos de 2022 terminan contrato al final de la temporada. Motivo por el cual hay más rumorología que nunca en todos los sentidos. Se empiezan a mover cosas, pero será la llegada o el receso del verano el que convierta en realidades las intenciones de los equipos y el futuro de los conductores.

Fernando Alonso está en todas las quinielas de fichajes

Evidentemente cuando un bicampeón del mundo como el piloto asturiano puede quedar libre, muchos equipos centran su mirada en él. Aunque tenga 40 años Alonso ya ha manifestado en varias ocasiones su idea de permanecer en la Fórmula 1 al menos dos o tres años más.

Asimismo su excelente estado de forma también atrae a muchos equipos. Más allá de las buenas sensaciones de su regreso en 2021, en 2022 no ha tenido demasiado suerte y tan solo ha anotado dos puntos en su casillero del Mundial de Pilotos. No obstante Fernando Alonso se ha metido en las cuatro Q3 de la temporada. Esto no ocurría en la temporada pasada, en gran parte, por la evolución que se esperaba de Alpine, algo que todavía no se ha completado.

Pese a ello Alonso está en todas las quinielas de fichajes. El último en pensar en él ha sido Lawrence Stroll. Según asegura Bianca Garloff de F1 Insider corre el rumor por el paddock de que Aston Martin quiere reemplazar a Sebastian Vettel con Fernando Alonso.

Este no es el único rumor que corre en torno a la figura del bicampeón del mundo. De hecho las campanas de Red Bull han vuelto a relacionarse con Fernando Alonso, todo y que no es la primera vez. Sin embargo también dependerá de qué ocurra durante el año y qué pretenda hacer Sergio Pérez.

