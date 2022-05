El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) aseguró este viernes que, a pesar de su mal inicio en el Mundial de Fórmula 1, los éxitos van a llegar y que él y su equipo han trabajado duro en las últimas semanas para dar la vuelta a la situación. "Un par de carreras malas no nos van a frenar", dijo el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1en la conferencia de prensa previa al inicio del fin de semana del primer Gran Premio de Miami.

El 'hombre récord' de la categoría reina es séptimo en el Mundial, a 58 puntos del Charles Leclerc (Ferrari), y reconoció que han "trabajado duro" en las últimas semanas para reducir esa brecha y poder subir al podio, algo que solo ha logrado una vez esta temporada.

Hamilton apareció en la rueda de prensa con numerosos relojes, pulseras, anillos y pendientes y collares, justo cuando la FIA ha prohibido a los pilotos llevarlas y hacer ostentación mientras están en el paddock y en competición, también por seguridad y a la hora de agilizar pruebas médicas en caso de accidente. Cuestionado por esa polémica sobre el mayor control de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sobre lucir algún tipo de joyería o complemento no autorizado, el inglés fue claro.

"Definitivamente uso joyas y no podría ponerme más hoy. Siento que es casi un paso atrás en el deporte... Hay cosas más importantes de las que preocuparnos que las joyas", dijo. "No puedo eliminar al menos a dos de los piercings. Uno no puedo explicar realmente dónde está... Pero lo que puedo decir es que es platino lo que tengo, así que no es magnético, nunca ha sido un problema de seguridad en el pasado. Me he sometido en 16 años a muchas resonancias magnéticas y no me han tenido que quitar el platino. Y si me impiden correr, que así sea. Tenemos un conductor de repuesto... de todas formas hay muchas cosas que hacer en la ciudad, así que estaré bien de cualquier manera".

Aseguró que ha tenido "increíbles conversaciones" con su equipo en los últimos días y que en situaciones como estas se unen. "Aprendemos de nosotros mismos y crecemos", añadió.

"El éxito va a llegar, no tengo duda de eso", dijo el piloto británico, quien indicó que tuvieron que "bajar la cabeza y seguir trabajando" para volver a los resultados deseados.

Sin embargo, reconoció que no anticipa "muchos cambios" en Miami en cuanto a la capacidad de Mercedes de seguir el ritmo de Ferrari y Red Bull.

Antes del fin de semana de carreras, Hamilton tuvo tiempo, explicó, de disfrutar del "increíble ambiente de la ciudad" e incluso jugar al golf con Tom Brady, el veterano quarterback (organizador del juego) de los Buccaneers de Tampa Bay (asimismo en Florida), aunque reconoció que no es "muy bueno" en esta disciplina.

Hamilton indicó que se nota "emoción" en las calles de Estados Unidos por la llegada de un gran premio a Miami, un "ambiente similar" al que ha vivido él mismo cuando acudió a dos ediciones de la Superbowl, la final de la liga de fútbol americano.

Incluso, explicó, recientemente escuchó en las calles de Nueva York a personas hablando con interés de la disputa de esta carrera.