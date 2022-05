El Gran Premio de Miami no entrará en la historia de los de mejor recuerdo para Fernando Alonso. El piloto asturiano sufrió dos sanciones que le hicieron perder 10 segundos y le dejaron con un cero en su casillero de puntos.

Sin embargo, antes de que se conociera la segunda, Fernando Alonso sólo tenía una penalización de cinco segundos, por lo que la ayuda de su compañero de equipo, Esteban Ocon, se antojaba fundamental para frenar al Albon y que el ovetense sólo perdiera una posición.

La radio de Alpine, sin embargo, ha dejado la descubierto la reticencia del piloto francés a la hora de ayudar a Fernando Alonso y su negativa a hacerlo desde el primer momento.

La conversación al completo con Ocon:

-Ingeniero: "Ok, colega, Albon es el coche que está detrás. Tenemos que retenerle. Necesitamos un hueco de 5 segundos para Fernando porque tiene una penalización. ¡Frena a los coches detrás, por favor!".

​-Ocon: "¡No, no puedo hacer eso!"

​-Ingeniero: "Hazlo ya, por favor, hazlo. Retrasa los coches ahora".

​-Ocon: "¡No puedo!"

​-Ingeniero: Fernando tiene...

​-Ocon: "¡Me adelantarán si me voy hacía atrás! Voy a ser adelantado si me retraso, así que... No es posible, chicos. Os lo digo. No puedo hacer (no se escucha). Pero esto no es posible. ¿A qué distancia están?"

-Ingeniero: ​"2,5 (segundos) detrás, 2,5. Tres vueltas"

​-Ocon: "¿Y con Fernando?"

​-Ingeniero: "4,5"

​-Ocon: "Hazme saber la situación en la última vuelta"

-Ingeniero: "Albon, 3,2 detrás"

​-Ocon: "Está cediendo, ¿no? Y Fernando está cediendo ahí, ¿no?"

Ingeniero: "Un margen de 5,5 segundos ahora mismo. Te mantendré informado".

Se trata pues de un nuevo ‘feo’, y no es el primero, del piloto galo a Fernando Alonso, con el que también se las ha tenido ya en la pista esta temporada.