Carlos Sainz ha terminado el GP de España con sensaciones agridulces. El español tenía en casa una gran oportunidad de sumar su primera victoria, pero la carrera ha sido un martirio en general para la Scuderia Ferrari. Sainz terminó en la cuarta posición después de una remontada tras terminar en la puzolana de la curva Repsol. El de Ferrari tampoco tuvo una gran salida, ya que se quedó clavado y perdió varias posiciones.

"Ha sido una carrera mala de inicio a fin, con muchos problemas con el balance, pero sobre todo con esa ráfaga de viento que me ha debido pillar entrando en la curva 4 y que no la he sabido gestionar. Me he ido a la grava, he dañado mucho el coche en el suelo. Iba con muy poca carga aerodinámica para el resto de la carrera. Aun así hemos intentado remontar. Al final cuartos, sufriendo mucho toda la carrera, pero es lo que hay".

"Ha sido una carrera mala para el equipo. Una pena por Charles, no sabemos todavía qué ha pasado. Es parte de un campeonato de 23 carreras, siempre va a haber carreras buenas y malas. Esta ha sido una de las peores para el equipo en lo que llevamos de temporada pero para Mónaco nos intentaremos rehacer".