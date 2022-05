Fernando Alonso dejó huella en McLaren. El piloto asturiano vivió dos etapas en la escudería británica, una en 2007 y otra entre 2015 y 2018. La primera estuvo llena de roces por su rivalidad con Lewis Hamilton que le acabaron empujando a salir del equipo precipitadamente, pero eso no ha evitado que algunos de sus compañeros guarden un gran recuerdo de él.

Marc Priestley, entonces mecánico de la escudería, ha lanzado un guiño a Fernando Alonso en relación a aquella etapa. En el podcast 'Pitlane life lessons', reconoció que los trabajadores rasos del equipo, a diferencia de los dirigentes, estaban más a gusto con el español y se posicionaban de su lado.

"Como mecánico o ingeniero, quieres ganar el Mundial tanto como los pilotos y, por supuesto, tenías la mejor oportunidad de hacerlo al estar en el coche del actual campeón del mundo... o eso pensábamos. Casi todos en la fábrica tenían altas expectativas, especialmente una vez que nos dimos cuenta de que teníamos un coche rápido, de que Fernando era nuestro hombre para lograr grandes resultados", afirmó.

Se peleaban por trabajar con Alonso

Priestley reconoce que a los trabajadores del equipo no solo les gustaba más trabajar con Alonso, sino que se peleaban por ello: "Los mecánicos e ingenieros se peleaban para trabajar en el box de Fernando. La gente no quería trabajar en el coche de Hamilton porque no esperaban mucho de él".

Por contra de lo que terminó sucediendo, al principio esperaban "un trato preferente" para el ovetense, que sobre el papel era "el piloto número uno". Sin embargo, el mecánico señala que hubo "un muy mal trabajo de gestión humana" entre los dos pilotos. De ahí nació la "gran división" entre Alonso y Hamilton. "No estábamos tirando en la misma dirección", sentencia Priestley.