El futuro de Fernando Alonso en Alpine es cada vez más negro. El ‘divorcio’ con la escudería francesa parece cada vez mayor tras las declaraciones de Luca de Meo, CEO de Renault, y Laurent Rossi, CEO de Alpine, sobre la situación actual en el equipo del bicampeón del mundo.

Algo que, sin embargo, no parece haber pillado de sorpresa al ovetense. De hecho, a principios de abril en Australia ya advertía que “correré dos o tres años más en la F1, en Alpine u otro sitio".

Palabras que confirmaba este fin de semana en Barcelona, al referirse a su futuro en el ‘gran circo’. "El futuro... Ya veremos después del verano, que es lo que tenía pensado ya desde pretemporada, como ya dije, que en verano ya pensaría cuál es la mejor opción”, aseguraba el piloto asturiano.

Y la mejor opción, viendo que las preferencias de los dirigentes de Alpine pasan por Esteban Ocon y Oscar Piastri, da la sensación que ya sabe que están fuera del equipo galo. En este sentido, su edad -cerca de los 41 años por 21 de Piastri- y el hecho de que sólo lleve 4 puntos esta temporada -por 30 de su compañero Ocon- son los dos grandes factores que han ‘ayudado’ a Alpine a tomar la decisión. La de no contar con Fernando Alonso en 2023, que además hoy por hoy es uno de los pilotos mejor pagados de la parrilla.

El piloto español es cada vez más consciente de ello, y por eso prioriza para el próximo curso ir a un equipo en el que tenga opciones reales de volver a ser campeón del mundo.

“Lógicamente, las nuevas reglas siempre ponen un orden diferente entre los equipos y hay que ver qué posibilidad hay entre los equipos que tengan opciones de ganar en los próximos años. Así que esa será la prioridad cuando tenga pensado hablar con otro equipo", apuntaba en Barcelona.

Incluso días después fue más allá en sus manifestaciones en una entrevista con 'Sky Sports' cuando le preguntaron si aceptaría la oferta de uno de los equipos ganadores para ser segundo piloto, con un líder claro que no sería él. La respuesta llamó la atención: "Sí, claro".

"Creo que, al final, no hay muchos pilotos número uno o dos en ningún equipo ahora mismo y los equipos necesitan que ambos pilotos trabajen juntos para mejorar el coche", confirmó Fernando Alonso.

La sombra de la retirada

El problema para él, sin embargo, es que no va a ser nada sencillo encontrar hueco en un equipo puntero o que tenga mínimas opciones de luchar por el título. Tanto que ilustres expilotos como Damon Hill, campeón del mundo en 1997, considera que las puertas de los coches que pueden luchar por el título ya no se volverán a abrir para el '14'.

El campeón en 1997 considera que Ferrari, Mercedes o Red Bull cometerían un error fichando al ovetense: "No creo que sea la inversión que necesitan". El motivo es que no podría pasar muchos años en el equipo que le contratase y sería imposible construir un proyecto a medio o largo plazo: "¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Un año? ¿Dos años? Al final el reloj marcará el tiempo de Fernando y le pasa a todo el mundo, aunque es algo que los pilotos no quieren admitir", aseguraba.

Aunque su intención es seguir en la Fórmula 1 “dos o tres años más”, la realidad es que si no renueva con Alpine y no hay un proyecto de garantías que apueste por él para intentar ganar su tercer título, la retirada de Fernando Alonso podría estar más cerca de lo que parece. Pero más ‘obligado’ por las circunstancias que por decisión propia o capacidad competitiva. Una realidad, en todo caso, que será muy difícil de asumir si llega el momento.