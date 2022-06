Increíble. Fernando Alonso vuelve a enfrentarse por tercer vez a la peor decisión que ha tomado en su carrera. Y es que las puertas de McLaren vuelven a abrirse de par en par para el ovetense. Y es que a pesar de que en sus dos etapas anteriores las cosas fueron de mal en peor por diferentes motivos, a día de hoy el equipo británico parece la mejor opción para el asturiano dentro de la Fórmula 1.

Cada vez más alejado de Alpine tras las declaraciones de sus máximos responsables en el Gran Premio de España, y con las puertas cerradas de equipos como Ferrari, Red Bull o Mercedes, sólo la escudería que capitanea Zak Brown parece una buena opción para intentar pelear por su tercer titulo mundial.

La otra era Aston Martin, posibilidad que se ha enfriado mucho después de que Mike Krack, director deportivo de la escudería se descolgará con la intención de mantener a Sebastian Vettel en el equipo a pesar de su rendimiento.

Situación tensa y muy compleja

Muy distinta es la situación en Mclaren con Daniel Ricciardo. Tensa, compleja y que ya ha colocado sobre la mesa en más de una ocasión la opción de romper un contrato que expira en 2023. Y es que existen mecanismos para romper el vínculo pero, como confirmó el propio Zak Brown, jefe de McLaren, la decisión recae sobre el piloto australiano.

“Tengo un contrato. Pero personalmente no quiero ser 14º. No corro por esa razón. Pongámoslo así. Incluso tras un día como hoy, todavía creo 100% en mí mismo y en mis habilidades, así que esto probablemente hace que este resultado duela más. Así me siento”, comentaba Ricciardo tras su mal papel en el Gran Premio de Mónaco.

“Sólo es una de esas situaciones en las que tienes que seguir. Me gustaría estar en una posición diferente, pero me niego a que esto me desanime”, señaló el australiano.

La situación, es un hecho, podría ir empeorando aún más en las próximas semanas y mientras Fernando Alonso, que decidirá su futuro tras el verano, observa desde la barrera. El bicampeón del mundo ya ha declarado que en su decisión pesará mucho estar en un equipo con opciones de ganar en 2023, y McLaren puede ser uno de ellos, pero seguro que por su cabeza también pasan sus dos experiencias anteriores con los de Woking. Inolvidables... en el mal sentido.