Cuatro equipos de la parrilla -contando a Mercedes- cuentan en sus coches con motores de la escudería alemana; sin embargo, Toto Wolf estaría pensando en dejar de motorizar a algunos de sus clientes debido al límite presupuestario.

El director de la escudería ha dejado caer esta posible decisión en unas declaraciones dadas a 'Financial Times' y también ha explicado que "no sale tan rentable" motorizar a tantos equipos. El límite presupuestario fijado por la Fórmula 1 en 140 millones de dólares ha sido el motivo principal de la idea que baraja Mercedes, pero no solo se ha convertido en un quebradero de cabeza para los germanos, sino también para otros equipos: se está solicitando pedir aumentar este límite.

Te puede interesar: Formula 1 Checo Pérez se reivindica en Mónaco, presionado por un gran Sainz

De cara al 2026, la nueva normativa de motores entrará y desde hace unos meses se ha rumoreado que Porsche y Audi serían las empresas que podrían entrar en la competición para motorizar coches.