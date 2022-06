Fernando Alonso saldrá en la carrera del GP de Azerbaiyán en la novena posición después de que a Yuki Tsunoda le anularan su mejor tiempo. Aun así Alonso terminó en la décima plaza, conquistando una nueva Q3 y por delante de Esteban Ocon. El asturiano partirá en el Top 10 en un circuito que se le da especialmente bien y en el que ya ha hecho magia varias veces.

La clasificación, con tan solo una bandera roja, ha tenido muchos sustos, pero ningún contratiempo o algún accidente. Algo extraño para toda la acción que suele deparar el trazado urbano de Bakú. A lo mejor los pilotos se están guardando todas las cartas para la carrera así que alerta según indicó Alonso en los micrófonos de DAZN España: “Puede pasar de todo. Ya lo hemos visto hoy. Yo he cometido un error en la curva 15, Sebastian (Vettel) se fue contra el muro en esa misma curva, los McLaren también así que van a pasar cosas mañana. Hay que estar atentos y concentrados y no cometer ningún error. Va a ser una carrera llena de trampas así que hay que intentar estar alejado de ellas”.

El piloto de Alpine se mostró contento a medias, ya que en los entrenamientos libres del viernes rodaron liderando los tiempos de la zona media, mientras que el sábado ha estado algo más lejos, cerrando el Top 10. “En las sesiones libres íbamos un poco más rápidos e igual esperábamos un poco más de hoy, pero estamos el 10 y el 13. Un poco la realidad que nos encontramos los sábados, perdemos competitividad. Contento de la crono en sí, las vueltas han sido buenas, no he tenido grandes problemas. El coche se sentía bien también, pero esas tres o cuatro décimas que nos separan del sexto no las teníamos hoy, a ver si mañana podemos recuperarlas”, ha analizado Alonso

🗣️ @alo_oficial: "Es una mezcla de sensaciones. Igual esperábamos un poco más de hoy... La realidad que nos encontramos el sábado" #BakuDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/fcLXLsm8IU — DAZN España (@DAZN_ES) 11 de junio de 2022

Finalmente, de nuevo, Alonso ha salido con ironía y gracia a la pregunta de si había estorbado tras la bandera roja a algunos coches, como Albon, que se quejó por radio: “La Q1 fue un Caos en general. Yo salí con neumáticos usados en esa sesión así que igual iba más despacio que ellos. Esto es Bakú y si arrancan el coche un minuto antes estarían delante de mí”.