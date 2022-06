El inicio de la temporada 2022 tiene a Fernando Alonso una y otra vez en el foco. Ya sea motu propio o de manera involuntaria, pero el asturiano ha estado en las últimas horas de las informaciones de la Fórmula 1 y en los conflictos que ha habido en el paddock.

El asturiano ha sido señalado por Alex Albon por estorbar en la clasificación en Bakú o por el propio Toto Wolff, primero por su 'trenecito' en Mónaco y que desquicio a Hamilton. Después por su "no" a la propuesta liderada por el equipo Mercedes para modificar el reglamento para reducir el 'porpoising' a mitad de temporada. Incluso sobre su futuro, Alonso ha sido centro de las críticas para aquellos que entienden que debe abandonar la categoría y dejar hueco, en este caso, a un joven piloto como Oscar Piastri. Sea como sea y para bien o para mal, el bicampeón del mundo siempre está en la picota mediática del Gran Circo.

Señalan a Alonso por estorbar al resto en la clasificación de Bakú y en Mónaco: el problema de las banderas amarillas y rojas

"Necesita ser penalizado este tío, tiene que ser penalizado, es ridículo. Lo estaba haciendo toda la vuelta, pilotar despacio a propósito. Es obvio. Frena tan pronto y se sale de la pista”, aseguró Alexander Albon para criticar el bajo ritmo de Alonso en la Q1 de Bakú. El piloto de Williams acusó de que Alonso actuó deliberadamente saliéndose de pista para impedir que el resto mejorarán sus tiempos.

El asturiano se defendió tras la clasificación con una sonrisa pícara y de manera sencilla: "La Q1 fue un Caos en general. Yo salí con neumáticos usados en esa sesión así que igual iba más despacio que ellos. Esto es Bakú y si arrancan el coche un minuto antes estarían delante de mí”.

Un problema del que ya alertó el propio Alonso en 2021 en su regreso a la Fórmula 1: "Si mañana alguno sigue conduciendo al 120%, por encima de sus posibilidades, habrá muchos safety cars. A ver si mañana van más tranquilos, hoy alguno iba sobreexcitado. Es un sabor agridulce. Porque cuando hay 4 o 5 banderas rojas, todos tenemos el coche en parque cerrado hasta mañana por la mañana y esa gente lo pone en el garaje, cambia todo el coche y sale en la posición que estaba... ya sabemos que la regla es así y un día igual nosotros nos estrellamos y nos gusta coger ventaja de esa regla y cambiar todo en el coche y salir el domingo. Pero bueno, es un poco extraño, que destrozas el coche, lo puedes cambiar y no tienes ninguna penalización... es una pena”.

🗣️ Declaraciones TOP de @alo_oficial en #DAZN



"Mañana veremos: si la gente sigue conduciendo al 120% por encima de sus posibilidades habrá muchos safety cars. Si la gente se calma un poco tendremos una carrera normal"#BakuDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/mG1xVY3UUB — DAZN España (@DAZN_ES) 5 de junio de 2021

Precisamente en Bakú 2021 se descontroló el tema con cuatro banderas rojas: Lance Stroll y Antonio Giovinazzi (Q1), Daniel Ricciardo (Q2), Yuki Tsunoda, y Carlos Sainz (Q3). Esto ocurrió solo una semana después de que Charles Leclerc lograra la Pole Position en el GP de Mónaco de 2021 tras una bandera roja provocada por él mismo al estrellarse en la 'piscine'.

🔥 ¡LA POLE ES PARA LECLERC!



Vuelta increíble y accidente que provocó la bandera roja 🚩 ¡Menudo final inesperado! 💥#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/VhQoR5duRP — DAZN España (@DAZN_ES) 22 de mayo de 2021

Así pues como Alonso ha hecho en más de una ocasión tras quejarse ha hecho lo mismo que hacen el resto de pilotos como por ejemplo en la salida del GP de Rusia 2021 al saltarse los límites de pista tras sufrirlo a la inversa en el GP de Austria o lo ocurrido con los Alfa Romeo en el GP de Estados Unidos y las penalizaciones de cinco segundos. De esta manera se pone de manifiesto una problemática común a todos y que la FIA debe atajar pronto, porque el debate del 'caos' en las clasificaciones cada vez es más candente. ¿Penalizar por obstaculizar de manera severa? ¿Retirar tus tiempos si provocas una bandera roja?

Wolff y Mercedes inician su guerra contra el 'porpoising' y culpan a Alonso

También Alonso ha estado en el ojo del huracán sobre el debate del 'porpoising' casi con el papel de malo de la película. Desde Mercedes, principalmente, se está haciendo presión para que la FIA cambie la normativa a mitad de temporada. Toto Wolff habló sobre el 'efecto rebote' tras la carrera del GP de Azerbaiyán y cómo está afectando a sus pilotos. Las imágenes de Lewis Hamilton bajando dolorido de su W 13 han dado la vuelta al mundo, así como sus radios quejándose de este problema. Aunque no ha sido el único, ya que Daniel Ricciardo pasó por una situación similar al final de la carrera.

Las palabras del asturiano de Alpine antes de la carrera ya sonaban a cuerno quemado, más cuando Alonso aprovecha muchas de sus apariciones en los medios para lanzar mensajes: "Será muy complicado estar de acuerdo con todos los equipos para hacer cambios. Espero que hagan algo para los más jóvenes. Yo puedo aguantar unos años más".

Wolff desveló que en una reunión mantenida con el resto de pilotos todos estuvieron de acuerdo en tomar medidas de seguridad para limitar el 'porpoising'. No obstante el jefe de Mercedes señaló a Fernando Alonso como el único piloto que había dicho no. "Todos los pilotos se han juntado y están de acuerdo en que esto es un problema excepto uno. Alonso", aseguró Wolf.

"Todos los pilotos se han juntado y están de acuerdo en que esto es un problema excepto uno. Alonso",

No obstante es un problema que se lleva arrastrando desde la pretemporada y que Mercedes no ha conseguido corregir. Es más desde Alpine vieron como una traición la decisión de la FIA de permitir el uso de flexores para que unieran el fondo del coche con el chasis para evitar que la amplitud del rebote fuera demasiado grande. "Cuando se permitió agregar el tirante fue un poco complicado. Pero, ¿qué puedo decir? Fue un poco frustrante. No lo hemos puesto porque el suelo ya es lo suficientemente rígido, y creo que eso ha ayudado enormemente a otros equipos", explicaba visiblemente molesto Pat Fry en su momento.

El director técnico de Alpine se ha alineado en este caso con Christopher Horner o con Lando Norris. Tanto el jefe de Red Bull como el piloto de McLaren calificaron de "quejas sin sentido" las palabras de Mercedes, ya que la solución pasa por disminuir el rendimiento del W13 para tener menos 'marsopeo'. "Hay soluciones para el 'porpoising', aunque afecte al rendimiento del coche. Lo más fácil es quejarse", afirmaba Horner. En ese sentido también se manifestó el piloto de McLaren: "Mercedes podría tener un suelo diferente y levantar la altura, lo que sería más agradable para ellos, pero no quieren perder rendimiento". Opiniones hay para todos los gustos, pero la FIA ya estudia el asunto ante la presión de unos y otros. La política del 'paddock'.

La presión en Alpine contra su propio piloto con su futuro en el aire

El piloto español nunca deja a nadie indiferente. De eso no hay duda. Durante estos meses el asturiano también ha estado bailando de un equipo a otro entre toda la rumorología del Gran Circo de cara a la temporada 2023. Alonso finaliza contrato al final de esta temporada y aunque en los últimos días parece claro, el futuro del asturiano, ya no en la escudería de Enstone sino en la categoría ha estado en entredicho.

Alonso desde el inicio de la temporada ha ido añadiendo leña al fuego jugando sus cartas. Sin embargo también ha visto cómo ha sido el centro de las críticas por esperar a un posible asiento en un equipo ganador o, simplemente, por cerrar la puerta a Oscar Piastri tras su inicio de temporada, que muchos vieron como un filón para hablar de bajón de rendimiento. Alonso aprovechó también la situación para apretar a Alpine a mejorar el rendimiento del monoplaza. No obstante los mensajes del equipo tras la reestructuración del pasado invierno tanto en Enstone como en Viry van encaminados a tener paciencia, a crecer poco a poco.

Hace algunas semanas de nuevo el agua del río sonaba ante unas extrañas declaraciones de Luca Di Meo, CEO del grupo Renault: "Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, porque tenemos también a Esteban y a Oscar, que son muy buenos, y queremos proteger a nuestros pilotos y buscar una solución ideal para todos. Creo que el trabajo que ha hecho y está haciendo Fernando es increíble". En ese momento Alonso abría la puerta incluso a seguir en la Fórmula 1 lejos de Alpine: "Como dije a principios de año, todavía me siento competitivo y rápido, y siento que me lo estoy pasando bien en la Fórmula 1. Así que correré, supongo, un par de años más, dos o tres años más. ¿Al lado de Alpine? Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno".

¿Hay @alo_oficial para años en Alpine? 🤔



Luca de Meo, CEO de Renault: "Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, tenemos también a Esteban y Óscar, que son muy buenos. El trabajo que está haciendo Fernando es increíble" #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/d6Gr8Bdiqk — DAZN España (@DAZN_ES) 22 de mayo de 2022

Bueno pues después de quinielas y más quinielas, hasta de convertirse en un debate de estado entre los aficionados de la Fórmula 1 parece que hay solución a este otro conflicto. Oscar Piastri apunta a Williams en 2023, está por ver si con relación de motorización con Renault de por medio, a ocupar el asiento de Nicholas Latifi. Con ese movimiento Alonso renovaría con Alpine por otra temporada más y acercándose a ese ciclo de "100 carreras" que se ha marcado Laurent Rossi desde la escudería francesa para luchar por podios.