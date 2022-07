Nueve años después el himno de España volvió a sonar el el podio de un Gran Premio de Fórmula 1. Carlos Sainz consiguió su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo nueve años después de la última de Alonso en el GP de España de 2012, también con Ferrari.

El piloto madrileño ha hecho historia en Silverstone, no solo por su triunfo y la Pole, completando un fin de semana para el recuerdo. La victoria de Sainz significa que se convierte en el segundo piloto español que ha conseguido ganar una carrera en la Fórmula 1. Ahora España tiene dos pilotos ganadores de carreras en la actual parrilla con Alonso y el de Ferrari. España cuenta con 33 triunfos en Grandes Premios y seguro que no es el último que Sainz aporta al automovilismo nacional esta temporada.

Así ha sido el emocionante podio de Carlos Sainz con su primera victoria en la F1

¡Y el himno de España volvió a sonar en la F1 gracias a @Carlossainz55! 🇪🇸🙌



