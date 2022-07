La renovación de Fernando Alonso y Alpine puede consumarse en las próximas semanas. Al menos esa es la intención del piloto asturiano, cuyo deseo es extender su contrato dos temporadas más. Sin embargo el ovetense, que admite que todavía no se han sentado a hablar del futuro, tiene todavía dudas con la idea que tiene respecto a él la escudería francesa.

“Me siento fresco y motivado, todavía listo para unos años más. No estamos negociando todavía. Alpine es, por supuesto, mi prioridad, esa es mi familia. Pero ambas partes tienen que estar de acuerdo, ¡no les voy a poner una pistola en la cabeza!», admite, en declaraciones que recoge motor.es, con cierto tono de broma y una sonrisa en su rostro.

Fernando Alonso está empezando a vislumbrar que ‘El Plan’ funciona, que las actualizaciones están haciendo más competitivo el A522 y cree que con Alpine será capaz de volver a ganar.

«Ese es nuestro plan. Con el límite de presupuesto, todos tienen los mismos requisitos, ahora depende de nosotros. Tenemos un excelente equipo en Inglaterra y en Francia. Tengo fe en este equipo», destaca el piloto español, que afronta este fin de semana el Gran Premio de Austria e insiste en que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera pese a sus casi 41 años.

«Necesitaba la temporada 2021 para adaptarme a todos los procesos. Ahora me he adaptado por completo, todo es más fácil. También porque me siento como en casa otra vez en el equipo», continúa el bicampeón del mundo, para el que “la motivación es lo más importante”.

Vacío mental y físicamente

“La Fórmula 1 te quita mucha energía con el tiempo. Ese fue mi problema en 2018, estaba vacío mental y físicamente. Sabía que tenía que hacer algo diferente. Continué amando el automovilismo, así que hice Le Mans, Indy, Dakar. Fue como un reinicio, estaba listo para la Fórmula 1 nuevamente», concluye.

Y no le falta razón a Fernando Alonso. Sólo es necesario comprobar la multitud de elogios que está despertando dentro y fuera del paddock de la Fórmula 1desde que arrancó la presente temporada. El tercer título mundial no es una utopía… en 2023. Aunque todo podría empezar ya por la carrera al sprint que arranca en unas horas en el Red Bull Ring.