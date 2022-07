Cuando Fernando Alonso vivía su mejor momento de la temporada con cinco carreras seguidas en los puntos y muy buenas sensaciones, los problemas volvieron a aparecer. El asturiano estaba preparado para volver a divertirse en el Red Bull Ring... pero su Alpine se lo impidió.

En el momento en el que se apagó el semáforo para el inicio de la vuelta de formación, el coche del ovetense no arrancó. De hecho, los mecánicos no llegaron a retirar los calentadores de sus neumáticos porque sabían que no iba a ser posible que tomara la salida. Después intentaron arreglar los problemas para que pudiera salir desde el pit lane, pero tampoco dio resultado.

🗣️ @alo_oficial explica qué ocurrió con su Alpine



"Estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó"

Fernando Alonso explica la avería: se quedó sin batería

El motivo que impidió que el Alpine del '14' se pusiera fueron las baterías. "El motor no arrancó. Me quedé sin batería. Con una batería externa tampoco funcionó", confesó el asturiano al acabar la carrera Sprint. Un serio contratiempo que le hace quedarse sin puntuar este sábado y, además, le condena a salir último el domingo.

A pesar de que Alonso suele ser optimista consigo mismo, esta vez no lo es y cree que no puntuará tampoco en la carrera larga: "Otro fin de semana competitivo que nos iremos con 0 puntos en este lado del garaje". El ovetense matizó que considera que él está haciendo bien las cosas y cuantificó las pérdidas por culpa de la mala fortuna: "Este es uno es uno mis mejores años, pero no hemos tenido suerte. Hemos perdido 50 o 60 puntos".

🗣️ @alo_oficial: "Este año es uno de mis mejores años a nivel de competitividad, pero no hemos tenido nada de suerte. Hemos perdido 50 o 60 puntos en lo que va de año"

El historial de mala suerte de Alonso

A pesar de que algunos de sus seguidores no comprenden sus quejas, el asturiano lleva una larga lista de contratiempos por culpa de averías, decisiones polémicas o simplemente mala suerte:

Avería en la carrera de Arabia Saudí por falta de potencia

Avería en la caja de cambios en la clasificación de Australia, cuando estaba haciendo una gran vuelta

en la clasificación de Australia, cuando estaba haciendo una gran vuelta Fallo estratégico en Australia

en Australia Rotura de una pieza en la carrera de Imola por un toque mínimo con Mick Schumacher

en la carrera de Imola por un toque mínimo con Mick Schumacher Sanción en Miami por un incidente con Gasly

en Miami por un incidente con Gasly No pasó la Q1 en España por un malentendido con su ingeniero

con su ingeniero Fallo estratégico en Canadá

en Canadá Polémica sanción en Canadá por un incidente con Bottas

En definitiva, una serie de incidentes que le han costado muchos puntos y lógicamente le enfadan.

😰😥😓 ¿Pero qué ha pasado aquí? 😰😥😓



Fernando Alonso tiene problemas en el coche y y se lo llevan al pit lane 😖#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/p3R7Xh7KMh — DAZN España (@DAZN_ES) 9 de julio de 2022

La renovación con Alpine sigue cerca de cerrarse

A pesar de este frenazo en seco de la buena racha, Fernando Alonso sigue cerca de renovar con Alpine para seguir corriendo en 2023. El equipo está contento con él y le respalda públicamente y las opciones de salir tampoco mejoran al equipo francés: Aston Martin está sufriendo mucho este año y a McLaren le están ganando los monoplazas azules en los últimos grandes premios.

En todo caso, ahora la única prioridad del ovetense es la carrera del domingo. A pesar de que saldrá último, Alpine ha demostrado buenas prestaciones y la carrera Sprint de este sábado ha dejado muchos adelantamientos que alimentan el optimismo. Además, la probabilidad de coche de seguridad en el Red Bull Ring es más alta que en otros circuitos.