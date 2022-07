Fernando Alonso fue uno de los hombres del día en Austria, pero su resultado fue peor que el que mereció por su actuación en la pista. El asturiano, que salió penúltimo por culpa de la avería en la carrera Sprint, llegó a rodar quinto y finalizó en la décima posición. Pero pudo haber acabado mejor.

La mala suerte de la que se quejó el sábado, dicho sea todo, le benefició esta vez. El bicampeón del mundo debía parar en las últimas vueltas para cumplir la norma y usar dos tipos de neumáticos, lo que le iba a enviar al fondo de la clasificación. Sin embargo, la avería de su compatriota Carlos Sainz provocó un Virtual Safety Car que le ayudó.

El error de Alpine vuelve a costar puntos a Alonso

Gracias al VSC, el 'Nano' perdió menos tiempo en su segundo pit stop y salió de boxes en la novena posición. Un puesto que le otorgaba dos puntos y le dejaba en disposición de atacar a los pilotos que venían por delante con neumáticos más desgastados. Pero rápidamente se dio cuenta de que había un problema.

¡NO NO y NO! 🤬🤬🤬😡😡😡



Tsunoda apenas dejó espacio y @alo_oficial se la jugó al límite con la rueda en el césped para adelantar



Su gesto final lo dice todo#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/NHSF7D4fq5 — DAZN España (@DAZN_ES) 10 de julio de 2022

Uno de los neumáticos que montó Alpine en la parada, el delantero izquierdo, se quedó mal ajustado por un fallo de un mecánico. El asturiano, de este modo, se vio obligado a rodar a una velocidad inusualmente lenta para no tener un accidente y a volver a entrar en boxes una vuelta más tarde para colocar correctamente la rueda.

Gracias al Virtual Safety Car la pérdida no fue excesiva, pero Alonso tuvo que emplearse a fondo para entrar en los puntos. El asturiano salió duodécimo y logró remontar hasta la décima posición al adelantar a Albon y Bottas en las vueltas finales. De este modo suma un punto... si la FIA no interviene.

Posible sanción de la FIA a Fernando Alonso

El décimo puesto de Alonso todavía deberá pasar por el filtro de dirección de carrera. Si la FIA interpreta que el asturiano cometió una imprudencia al completar una vuelta con una rueda mal ajustada podría sancionarle y arrebatarle el punto que tanto esfuerzo le costó sumar en Austria.

No sería la primera vez que el resultado final del asturiano no se ajusta a la posición en la que pasó por meta. En Miami se quedó fuera de los puntos por una sanción de cinco segundos que se le impuso tras un incidente con Gasly. Además, en Canadá pasó de séptimo a noveno por una mala interpretación del reglamento durante su pelea con Bottas. Sin embargo, en Silverstone Leclerc no fue sancionado por lo mismo, algo que habría hecho ganar un puesto al ovetense.

En caso de que la FIA decida no sancionarle, el '14' alargará su buena racha. Sin contar la carrera Sprint de este sábado, se trataría del sexto domingo consecutivo en el que puntúa. Una dinámica que Alonso tratará de alargar dentro de dos semanas en el Paul Ricard, el circuito de casa de Alpine.