Hasta en uno de los pocos fines de semana en los que la Fórmula 1 se toma un respiro Fernando Alonso está siendo protagonista de una polémica. En este caso, generada por Alpine. Unas declaraciones muy desafortunadas de Otmar Szafnauer han desatado una oleada de dudas y críticas.

Todo parte de las incertezas que surgen con respecto al futuro del asturiano en el Gran Circo. Él quiere seguir, sea en el equipo que sea, y parecía que los acercamientos eran una realidad para que se produjese su renovación con la escudería francesa. Sin embargo, no está claro que la firma de Enstone le tenga en sus planes para 2023.

Las declaraciones de Szafnauer que desatan la polémica en Alpine

En unas palabras que recoge Motorsport, el dirigente se cubrió las espaldas y aseguró que la diferencia de puntos entre Alonso y Ocon no se debe a las preferencias del equipo: "No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos. Recuerdo a Mick Schumacher golpeándole y el pontón soltándose. Recuerdo la defensa en Canadá contra Bottas y la penalización, o la penalización en Miami. Hay todo tipo de cosas".

En este sentido, el rumano-estadounidense reconoce que "le siguen gustando las carreras y es un gran competidor", pero insiste en que no cree que sea un problema de Alpine que El Plan no haya funcionado. Sin embargo, sus palabras empezaron a indignar al alonsismo cuando lo comparó con Takuma Sato.

Aun así, lo más llamativo de todo fueron sus palabras sobre la renovación del ovetense. “Todavía no hemos tomado una decisión sobre el segundo piloto para la próxima temporada, pero Oscar ya tiene potencial para la Fórmula 1. Ha estado con nosotros desde este año, asiste a todas las reuniones informativas con los ingenieros y, lo que es más importante, ayudó a desarrollar el coche. No tengo ninguna duda de que está listo", dijo. Deslizó que le gusta más Piastri y además trató a Alonso como segundo piloto.

La respuesta de Fernando Alonso a las palabras de Otmar Szafnauer

El 'Nano' no quiso quedarse callado tras las declaraciones del jefe de su equipo y también habló para Motorsport. Lejos de alimentar la polémica quiso ser conciliador y optimista con su futuro: "En las próximas semanas o cuando sea, me sentaré con el equipo y veré cuáles son sus expectativas. Además, ¿cuál es el siguiente paso en el proyecto? Me siento feliz. Me siento como en casa en Alpine. Pero nada está garantizado al 100%".

Y es que, en efecto, Alonso admite que nunca es seguro que vaya a quedarse. Lo que sí deja claro es que Piastri no está más capacitado para ocupar su asiento solo por ser joven: "Lo veo de otra manera. El automovilismo gira en torno al cronómetro. La pregunta clave es: ¿sigues siendo lo suficientemente rápido y puedes lograrlo? Si eres lento y te desempeñas mal, entonces bloqueas el camino para los talentos emergentes. Entonces tienes que dejar paso. Sigo siendo rápido. Son otros pilotos los que cierran la puerta a la sangre fresca". Un claro mensaje a Alpine a través de una entrevista con el diario 'NOS' tras su coqueteo con el actual probador del equipo.

Sin estar todavía renovado, el '14' se emplaza a trabajar en el monoplaza de 2023: "Quiero que comencemos a diseñar ese coche pronto. Eso es un dilema. Quieres construir uno nuevo, pero también mejorar el actual. Juega al ajedrez en dos tableros". Pese a ello, no es excesivamente optimista con el trabajo en Enstone: "No estamos luchando por las victorias y no creo que mejore pronto. Terminar quinto, como en Silverstone, es como ganar para nosotros"