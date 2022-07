"No es que estemos fallando a Fernando. Hay una variedad de razones por las que no está sumando puntos". Esta frase es de Otmar Szafnauer antes de dejar caer que Ocon es su primer piloto para Alpine. Es un hecho que Fernando Alonso lleva cosechados 29 puntos esta temporada, por los 52 de su compañero. ¿Es culpa del piloto asturiano?, ¿cuántos puntos podría llevar si el coche o los mecánicos no le hubieran perjudicado?

'The Race' realizó un repaso a todas sus carreras para analizar los puntos perdidos en cada una de ellas por causas ajenas a la propia conducción y el resultado es sorprendente. Bahrein No obtuvo ningún punto tras acabar noveno la carrera que empezó como noveno. No gestionó bien sus neumáticos. Arabia Saudí Fernando Alonso marchaba sexto, pero le falló la bomba de agua y terminó perdiendo los 8 puntos que llevaba. Australia La revista especializada afirma que el español perdió 10 puntos por culpa de un problema hidráulico y fuga de aceite que le hizo estrellarse. Llegó a ocupar el quinto puesto. Italia Partió como quinto clasificado, pero Schumacher le golpeó y terminó por obligarle a abandonar. Estiman que hubiera terminado fácilmente séptimo, perdiendo de esta manera 6 puntos. Fernando Alonso estalla y responde a Szafnauer, su jefe de equipo en Alpine EE.UU. Terminó octavo, pero dos sanciones le relegaron hasta el undécimo puesto. España Su equipo tuvo mala comunicación y le perjudicaron la clasificación en su última y definitiva vuelta. Sin puntos. Mónaco Terminó en el séptimo puesto con el que empezó. Azerbayán Mejoró tres puestos en carrera para terminar séptimo. Canadá Su sorprendente clasificacón como segundo le permitió marchar tercero antes de que el coche le perjudicara gravemente merced a la fuga de aire que le hizo terminar séptimo, si bien le sancionaron hasta el noveno por un movimiento de zigzag. En este sentido, el coche le hizo perder 9 puntos. Gran Bretaña Terminó quinto tras arrancar séptimo. Austria Un fallo con una rueda floja le llevo a pasar dos veces por boxes, perdiendo otros 5 puntos virtuales. 38 puntos 'restados' a Fernando Alonso Con todo esto, se estima que Fernando Alonso habría perdido 38 puntos por culpa ajena a su conducción, lo que sumados a los 29 que acumula, le hubieran permitido acumular 67 y marchar séptimo en la clasificación general en lugar de décimo.