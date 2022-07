Fernando Alonso se las sabe todas. Es el más veterano de la parrilla y eso no solo se aplica para batir récords: también para ser el más pillo. Así lo demostró en el Gran Premio de Francia, donde improvisó un plan maquiavélico para ganar la pelea por el sexto puesto a los McLaren.

Una de las grandes incógnitas en el circuito Paul Ricard estaba en la estrategia. Todos los equipos querían realizar una parada, ya que la FIA aumentó la zona de limitación de velocidad en el pit lane y una parada costaba 28 segundos. Sin embargo, el asfalto del trazado francés era muy agresivo con los neumáticos.

Fernando Alonso "mató" a los neumáticos de los McLaren

No empleamos el verbo matar para magnificar los hechos: fue exactamente la palabra que utilizó Fernando Alonso para describir su plan. La estrategia del ovetense consistió en dejar que Lando Norris y Daniel Ricciardo se acercaran a él para que sus neumáticos se degradaran a mayor velocidad.

"I want them very closed to me, to kill the tyres", explicó el '14' por la radio a los ingenieros de Alpine, que estaban preocupados por la cercanía de los coches naranjas. "Los quiero muy cerca de mí, para matar a sus neumáticos", traducido al español. Una genialidad muy maquiavélica que dio éxito, pues el 'Nano' no sufrió para mantener el sexto puesto por delante de Norris y Ricciardo.

Lo de Fernando Alonso confesando por radio que está dejando que se acerquen los McLaren para que se carguen los neumáticos es un espectáculo 😂😅

Si es que lo controla ABSOLUTAMENTE TODO



Si es que lo controla ABSOLUTAMENTE TODO#FranciaDAZNF1 🇫🇷 pic.twitter.com/Wqqj2SjnSW — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de julio de 2022

En clave del campeonato del mundo, Alonso recortó puntos a todos sus rivales por ser el primero de los mortales. La séptima plaza la ocupa precisamente Lando Norris, con el que redujo en dos puntos la distancia. Más se acercó a Esteban Ocon y Valtteri Bottas, objetivos mucho más factibles para un 'Magic' que sigue yendo de menos a más en 2022.

