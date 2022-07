El gran circo de la Fórmula 1 llega este fin de semana a la décimo tercera cita del calendario. El circuito de Hungaroring espera a los 20 pilotos que conforman la parrilla en la actualidad antes de un parón de tres semanas para que las escuderías disfruten de unas pequeñas vacaciones de verano. Leclerc y Verstappen, los dos contendientes a ganar el Mundial llegan más separados que nunca en la clasificación tras la tragedia ferrarista en Francia cuando el monegasco tenía la carrera aparentemente bajo control.

Por su parte, los españoles llegan crecidos a un circuito que se le da especialmente bien a ambos. Carlos Sainz se convirtió en el Driver of the Day el pasado domingo tras su espectacular remontada desde la décimo novena hasta la quinta posición. Cabe recordar que el botín podría haber sido incluso mayor de no ser por el enésimo error de la escudería italiana en la calle de boxes. Fernando, esta vez sin ser afectado por la mala fortuna, terminó sexto. El circuito de Hungaroring fue el primer trazado donde el piloto asturiano cruzó en primer lugar la línea de meta, allá por el año 2003.

La lluvia favorece a los pilotos españoles

A lo largo de sus carreras deportivas y, también esta temporada, tando Carlos Sainz como Fernando Alonso han demostrado que la lluvia saca lo mejor de ellos mismos. El ejemplo claro ocurrió en el GP de Canadá donde, en la clasificación caótica pasada por agua, Fernando Alonso logró un espectacular segundo puesto, justo por delante de Carlos que fue tercero. La previsión meteorológica para el Gran Premio de Hungría invita a soñar en unas condiciones favorables. A día de hoy, miércoles, el radar marca una alta posibilidad de lluvia en Budapest el sábado, día de clasificación, y una probabilidad media el domingo, día de la carrera.