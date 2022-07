Fernando Alonso ha hablado sobre su futuro en la Fórmula 1. Y lo ha hecho en la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Hungría. A sus 41 años recién cumplidos este mismo viernes, el piloto asturiano no termina de ver del todo clara su continuidad en Alpine y considera una opción de cara a la próxima temporada a todos los equipos que no tienen a sus dos pilotos confirmados.

No obstante, para el ovetense la prioridad de cara a 2023 es continuar con los de Enstone, con los que ya lleva dos años trabajando en un proyecto que parece está empezando ahora a dar frutos. Aunque eso no garantiza nada, como él mismo explicó.

"Como ya he dicho, el parón del verano será el momento en el que me siente a hablar de ello y eso es a partir del lunes. Todos los equipos que no tienen dos pilotos confirmados son una opción. Eso sí, mi prioridad es Alpine, porque llevamos desarrollando este proyecto por dos años y somos cada vez más competitivos", confirmó Fernando Alonso.

Así pues este lunes, tras el Gran Premio de Hungría, será el momento de empezar a negociar. Y una de las opciones volverá a ser Aston Martin, dónde Sebastian Vettel ya ha anunciado que se retira y equipo con el que el ovetense ya habló antes de firmar con Alpine.

Negociación con Aston Martin

“No puedes querer sentarte y acelerar todo de forma rápida. Todo sigue su curso. Cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo, con 10 minutos bastan, no se puede poner una pistola en la cabeza a nadie. Recibí una llamada, en 2020 de Aston Martin, cuando estaban fuertes y en el podio, pero no fue bien y elegí a Alpine y estoy contento donde estoy", explicó el asturiano.

Precisamente, y sobre el reciente anuncio de la retirada de Sebastian Vettel al término de la presente temporada, Fernando Alonso aprovechó para dedicarle unas palabras de afecto tras tantos años compartiendo pista junto al alemán.

"Le echaremos de menos después de tantos años y de tantas buenas luchas dentro de la pista. Todos sabemos de sus campeonatos, en los que yo estuve involucrado de alguna forma. Se va un gran campeón y un gran tío, con grandes valores personales, una familia encantadora. Probablemente su familia ha influido en su decisión y yo le deseo lo mejor en el futuro", concluyó el piloto asturiano.