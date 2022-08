El pasado 29 de diciembre se cumplieron de aquel trágico accidente de Michael Schumacher mientras esquiaba en Los Alpes que truncó su vida y la de su familia.

Múltiples daños cerebrales han condenado al siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 a una cama y a múltiples atenciones médicas para mantenerlo con vida.

Hoy en día, a sus 53 años cumplidos el pasado 3 de enero, poco nuevo se sabe del estado de salud de "Schumy" debido al hermetismo de su familia y a las pocas probabilidades de que recupere la salud e incluso la movilidad.

El último acercamiento del mundo exterior con la salud del piloto alemán fueron unas declaraciones de Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari, el año pasado. "No me gusta que se hable de él como si hubiese fallecido", dijo. "Me gusta recordar los momentos con Michael fuera de la pista. Lo invitábamos a casa y bebíamos tranquilamente una copa de vino juntos", recordaba.

Desde entonces, la familia Schumacher decidió mantener el silencio hasta septiembre de 2021, cuando Netflix lanzó un documental que narra sus éxitos en la pista como piloto profesional y también aquel fatídico accidente.

“Por supuesto que echo de menos a Michael cada día, pero no soy sólo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza", comentaba su esposa en este documental.

"Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde”, aseguraba el neurólogo Erich Riederer en 2021 respecto al estado de salud del piloto germano.

“Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo", señalaba.

Visita de Jean Todt

En este sentido uno de sus grandes amigos y con el que compartió muchos de sus momentos de éxito en Ferrari, Jean Todt, expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), desveló al diario inglés Daily Mail algunos de los detalles de su última visita al ex piloto alemán a mediados de octubre.

“Puedo entender por qué su familia y amigos lo protegen, porque debemos dejarlos en paz. Michael está luchando, está luchando y solo podemos esperar que mejore", dijo Todt.

En este sentido, cuando le preguntaron si Schumacher le reconoce cada vez que va a visitarle “Todt se encoge de hombros, sonríe, hace un gesto con la mano, pero no responde. Se ha alcanzado el límite de divulgación permitido", apuntó el Daily Mail.

El hermetismo alrededor del ‘Kaiser’ es absoluto y Todt, amigo personal de la familia, sabía hasta donde podía llegar pese a que hace algunos meses desveló que "veía algunas carreras de Fórmula 1 por televisión" junto a Michael.

Sobre esta competición, confesó que es muy feliz de ver al hijo de Schumacher, Mick, dentro la parrilla. "Lo está haciendo bien. Podría tener un coche más competitivo, pero me complace que tenga esta pasión. Estoy feliz de que Gina-Maria (la hija de Schumacher) haya encontrado su pasión en los caballos", aseguraba Todt.

Desde entonces, poco más se sabe sobre el siete veces campeón del Mundial de Fórmula 1. Y Jean Todt, de 76 años, tampoco ha vuelto a hablar públicamente sobre este asunto, aunque se sabe que suele ir a visitar a Michael Schumacher de manera habitual.