La relación cada vez más tensa entre Fernando Alonso y Esteban Ocon va camino de convertirse en uno de los grandes alicientes de la segunda mitad de la temporada dentro de la Fórmula 1. Alpine ha dado libertad a sus pilotos para luchar libremente sobre la pista, y eso ha tenido importantes consecuencias que ha terminado perjudicando los intereses del equipo.

La última en Hungría, donde el español y el francés volvieron a vérselas sobre la pista. De inicio y a las primeras de cambio en la salida ambos perdieron la posición con Lewis Hamilton por su lucha, dejando pasar al Mercedes desde la P8 a la P6.

Esa acción fue un lance de carrera más, con la salvedad de que en la lucha entre compañeros, Alpine perdió una plaza. Sin embargo fue más surrealista el encuentro de ambos a la salida de boxes tras hacer Esteban Ocon su parada.

El francés reanudó la marcha por delante de Alonso con las ruedas en temperatura. El español intentó pasar a su compañero, pero Ocon optó por tapar al asturiano, dejando que Daniel Ricciardo pasara por el otro lado a los dos coches.

El español se quejó durante la carrera de la defensa de Ocon y aprovechó la radio para mandar un mensaje tras ver la manera en la que le cerraba el otro Alpine: "Nunca en la vida he visto una defensa como la de Esteban hoy. Nunca" .

"He tenido que levantar en la curva uno, la dos y luego en la cinco, sobre todo, que iba por fuera de él. Fue bastante agresivo en la primera vuelta. Levanté y así no nos tocamos. Al final me dejó pasar y acabamos octavo y noveno. No hubiese cambiado mucho para el equipo. Lo importante es estar cerca de McLaren y hoy hemos sumado los mismos puntos que ellos en una carrera complicada. Positivo el resultado", explicó Alonso tras el 'pique' en pista con Ocon.

Pasotismo en mayúsculas

Unas palabras a las que ha salido ahora al paso el piloto francés, demostrando una vez más que ‘pasa’ olímpicamente de los reproches del ovetense. “Así son las carreras", indicó al respecto en declaraciones para 'Racing News 365'.

"Nos pusimos en una posición complicada cuando se retrasó la parada, entramos algo más tarde. Los tiempos con el neumático nuevo fueron buenos y deberíamos haber salido con buena ventaja", continuó el compañero de Fernando Alonso.

Ocon, no obstante, se justificó con Fernando Alonso admitiendo que “tras la parada, me intenté defender, no necesariamente de Fernando, sino de todos los que tenía por detrás". algo que cuesta creer viendo las imágenes y lo sucedido en el trazado de Hungaroring.

Palabras que seguro no han convencido al asturiano, por mucho que insista con la cuestión de los neumáticos. “Eso sí, con un neumático duro a muy baja temperatura, era muy complicado defenderme. Por ese motivo, era complicado hacerlo funcionar", concluyó.

Ahora, sabedores ambos de que su relación en Alpine concluirá este mismo año tras el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, todo puede pasar en la pista de aquí a final de temporada. Incluso con el propio equipo jugando una baza importante y tomando partido a partir de este momento.