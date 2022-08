El mejor piloto de la historia de Alpine les ha puesto en un serio problema. La guerra interna en Renault es un hecho después de que dificultaran casi carrera tras carrera, las actuaciones de Fernando Alonso. En ocasiones incluso en beneficio de su compañero Ocon. El asturiano anunció que se marcharía del equipo para fichar por un prometedor Aston Martin y, desde ese momento, no hay manera de que Alpine dé con su sustituto.

En Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa, está claro. El tercer piloto de la escudería es Oscar Piastri, pero se pasó el plazo para ficharle justo antes del anuncio de Alonso y el piloto se habría comprometido con otro volante. Tras el desplante del australiano, que aseguró que no pilotaría el Alpine, la escudería rastreó los boxes en busca de alguien disponible. Se rumoreó con que la dirección apuntó a Pierre Gasly merced a una presunta cláusula de liberación. Pues bien, parece ser que esta no existe.

"No hay ninguna cláusula de salida con Gasly, no la había antes del parón de verano y no la habrá después de las vacaciones de verano", aseguró Helmut Marko a Sport1.

Ricciardo, alternativa

Daniel Ricciardo podría terminar siendo el elegido por Alpine para sustituir a Fernando Alonso la próxima temporada. El australiano, de 33 años, tiene vínculo con Mc Laren, pero parece que tanto el piloto como la escudería están negociando una rescisión. Todo es cuestión de dinero, concretamente de 21 millones.