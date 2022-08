Es por todos sabido que el compañerismo en la Fórmula 1 suele brillar por su ausencia. Así lo está viviendo Fernando Alonso en Alpine, donde los roces con Esteban Ocon se han convertido en tónica habitual. Las malas relaciones han sido uno de los motivos que han forzado su salida de la escudería francesa.

De eso y de muchas otras cosas cosas habló el ovetense en un directo de Instagram de RAW, que unió a Alejandro Valverde, Aleix Espargaró y Fernando Alonso en una entrevista múltiple conducida por el mítico José Javier Hombrados. El bicampeón del mundo habló de su fichaje por Aston Martin y de la falta de deportividad que en ocasiones impera en el Gran Circo.

La opinión de Fernando Alonso sobre la Fórmula 1: Distancia, secretismo y ego

Fernando Alonso no dudó en rajar del ambiente que se vive en la parrilla y reconocer cierta envidia de Espargaró y Valverde porque en sus deportes es diferente: "Por desgracia en la Fórmula 1 no tenemos la amistad que hay en el ciclismo y en MotoGP. En la Fórmula 1 hay mucha distancia entre los pilotos, mucho secretismo y mucho ego".

Todo vino de que Hombrados le preguntara si alguien en Alpine le llamaba viejo. "No se atreven, lo piensan pero nadie dice nada", contestó Alonso. Y es que en el Gran Circo "no hay conversaciones normales ni se da el escenario para estas bromas, no existe ese tipo de relación".

El bicampeón asturiano también habla de Aston Martin y de su retirada

El otro tema estrella de la conversación fue el cambio de equipo del asturiano. "Ahora con el fichaje por dos años más con otra escudería renuevas las ilusiones, ojalá salga bien". Este movimiento garantiza a 'Magic' cumplir su deseo de continuar en la parrilla.

"No tengo calculado cuándo retirarme, no vamos a trabajar hasta los 65 como en otros trabajos. Cuando dejé la Fórmula 1 estaba agotado mental y físicamente y ahora no tengo ese estrés o cansancio", prosiguió el 'Nano'. Además, reconoció que todavía no es capaz de poner fecha a su retirada de los circuitos: "No puedo decir cuánto tiempo más voy a seguir, después de la Fórmula 1 hay otras categorías del motor que no son tan exigentes porque tienes menos viajes y un calendario menos cargado. Siempre pongo de ejemplo el Dakar". De este modo, el bicampeón del mundo aviva las ilusiones de que su carrera siga siendo longeva: "Dejaré la Fórmula 1 cuando no me haga feliz pero ahora es todo lo contrario".