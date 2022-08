El bicampeón del mundo español de Fórmula 1, Fernando Alonso, revolucionó el ‘paddock’ de MotoGP en el Red Bull Ring de Spielberg con su visita. El asturiano acudió invitado por Aprilia, con cuyo director deportivo Massimo Rivola guarda una buena amistad desde que coincidieran en Minardi en 2001 y en Ferrari en 2009.

Alonso, de hecho, vistió una camiseta de Aprilia y se interesó por el trabajo en el garaje de Aleix Espargaró y de Maverick Viñales, quienes agradecieron y se emocionaron también con su visita. «Admiro muchísimo a Fernando y me gusta mucho el amor y la pasión que tiene por el deporte pues ni siquiera yo tengo tanta pasión y tanto amor por mi deporte como él. Es una persona que te inspira muchísimo», dijo Aleix, que recordó que «estuve un día entero con él en su Museo, entrenando con el kart y con la moto, y me sorprendió mucho el nivel humano, porque no tenía el placer de conocerle, así que ahora le admiro el doble».

«Cuando le he visto vestido de Aprilia, he dicho ‘ya lo que faltaba’, ha sido brutal, ver a una leyenda como él vestido de Aprilia es un orgullo y creo que estamos haciendo las cosas bien. Me hace mucha ilusión ver detalles así, a una leyenda como Alonso vestido de Aprilia», añadió Aleix, noveno en parrilla ante unas Ducati «estratosféricas».

De hecho, solo una Yamaha, la de Quartararo, quinta, se coló entre seis Ducati, con Enea Bastiani en la ‘pole’ por delante de ‘Pecco’ Bagnaia. Viñales y Aleix saldrán con las Aprilia en séptimo y noveno lugar. En Austria está en juego también el liderato de la categoría reina, pues el catalán se encuentra a 22 puntos del francés de Yamaha y actual campeón del mundo Quartararo.