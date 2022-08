Carlos Sainz salía desde la pole en Spa y solo pudo contemplar como Max Verstappen remontaba desde la decimocuarta posición hasta la primera y Checo Pérez cerraba un doblete de Red Bull. En ningún momento pudo optar el madrileño a algo más que el tercer puesto y sobre ello dio explicaciones en la entrevista con DAZN tras la carrera.

El '55' reconoció que no esperaba sufrir tanto en el trazado belga: "Pensaba que íbamos a tener alguna oportunidad de defendernos pero Red Bull en esta carrera ha estado en otra liga". Y es que, si el sábado los pilotos del equipo austriaco ya eran entre seis y siete décimas más rápidos, Verstappen y Pérez fueron mucho más veloces el domingo. "Tenían menos degradación, iban más rápido en recta e iban mejor en el segundo sector", resume Sainz. "Habrá que analizar por qué, sabe un poco mal salir desde la pole y perder la ventaja de las dos primeras vueltas".

El sobrecalentamiento de los neumáticos dejó sin opciones a Carlos Sainz

El madrileño defiende que, pese al resultado, su ejecución fue perfecta: "La salida, el safety car, las paradas, la estrategia... hemos hecho las selecciones correctas, pero cuando no hay ritmo no hay ritmo". Y es que las altas temperaturas de los neumáticos le dejaron sin opciones: "A la que intentaba empujar para ir al ritmo de los Red Bull a la siguiente vuelta iba más lento por el sobrecalentamiento. Entonces estábamos un poco encerrados: no podíamos tirar y tampoco defendernos".

Sainz destaca del Gran Premio de Bélgica haber conseguido un podio y "un fin de semana sólido" y pone deberes a Ferrari: "Intentar sacar conclusiones de este fin de semana". Y es que la ventaja de Red Bull ha sido abismal. "Sinceramente no creo que esta sea la norma el resto del año", espera el piloto español.