Lewis Hamilton abandonó el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 tras comerse a Fernando Alonso al final de la larga recta tras Eau Rouge, en el circuito de Spa-Francorchamps. El asturiano se había quejado duramente del pilotaje del británico, por cerrarle en esa curva, arriesgándose a un accidente que obligara a los dos a abandonar. Finalmente, solo quedó perjudicado el Mercedes de Hamilton, que tuvo que detenerse en ese mismo giro, mientras que el español de Alpine acabó quinto la carrera.

Lewis Hamilton, cuando acabó la carrera, asumió su culpa ante la prensa, pero no dejó pasar la oportunidad de contestar a Alonso. "Todo el mundo me ha dicho lo que ha estado diciendo, así que por lo menos ya sé lo que piensa de mí, pero no importa mucho. He ido por el exterior, he intentado hacer una maniobra y no le he dejado espacio. Pensaba que sí. Un error fácil de cometer y he pagado el precio", explicó en DAZN.

🗣️ @LewisHamilton y su dardo a @alo_oficial



"Todo el mundo me ha dicho lo que ha estado diciendo, así que por lo menos ya sé lo que piensa de mí"



#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/T0EyH3pf4j — DAZN España (@DAZN_ES) 28 de agosto de 2022

"¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior. Hicimos una mega salida, pero este chico sólo sabe conducir cuando sale primero", confesó Fernando Alonso por radio instantes después del incidente. Aunque Dirección de Carrera abrió una investigación, Alonso tenía ganado el interior de la curva, mientras que Lewis Hamilton intentaba superarle por el exterior, sin espacio, y acabó cerrándole, con lo que el Mercedes se subió por encima del Alpine rebotando contra el suelo. La acción quedó sin sanción.