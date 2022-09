Fernando Alonso tiene un objetivo entre ceja y ceja: el tercer título mundial de Fórmula 1. Sería la guinda a una trayectoria legendaria en el Gran Circo, donde sigue siendo uno de los hombres más en forma. Este año ya ha tomado la decisión de cambiar Alpine por Aston Martin en 2023 pero mira más allá y tiene planes de futuro.

Muchos relacionan al ovetense con Mercedes ante una posible retirada de Lewis Hamilton. Por primera vez desde 2007 el 'Nano' pilotará un coche con motor del fabricante alemán y eso le sitúa más cerca de un hipotético cambio de asiento de cara a 2024.

Lo cierto es que la primera toma de contacto entre ambos campeones tras el verano no pudo ser más tensa. Una maniobra al límite del británico causó un choque que le dejó fuera de combate y también condicionó la carrera de Alonso en Spa. Ambos ya se han disculpado tras el incidente y las declaraciones y han transmitido buen rollo, algo que ha ratificado el '14' en unas declaraciones a DAZN: "Son cosas que dices y que no piensas. Error mío por decirlas, pero al mismo tiempo hay que entender que la Fórmula 1 es un poco de show. Intentaremos no dar demasiado show cuando sea polémico".

Por ahora Fernando Alonso se centra en Alpine y Aston Martin... pero tiene otro reto ambicioso

Todavía quedan nueve carreras en 2022 contando la de este domingo en Zandvoort y Alonso quiere ser profesional. De momento no mira más allá y tratará de estirar su buena racha de resultados con Alpine y lograr el cuarto puesto en el campeonato de constructores. Además, mantiene un duro pulso con Esteban Ocon en la clasificación de pilotos.

Alonso también ha explicado el principal motivo por el que ha decidido cambiar de escudería: "Las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y quizás las que faltaban en Alpine o las muestras de cariño que no tuve". Por otro lado, reconoce que ve más hambre en el equipo de Lawrence Stroll que en el de Renault: "Alpine tenía a Piastri, joven talento de la academia, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que Alpine".

El desafío de Fernando Alonso después de la Fórmula 1 es volver al Dakar

'Magic' mantiene lo que dijo al principio de esta temporada: "Quiero estar en Fórmula 1 al menos dos o tres años más y creo que estoy al cien por cien". Entonces deslizó que podía ser en Alpine o en otro equipo y ahora está confirmado que será en Aston Martin. Sin embargo, después ha soltado la bomba: "Luego a partir de ahí un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez".

Fernando Alonso ya debutó en el rally más duro del mundo en 2020, cuando dejó temporalmente la Fórmula 1 para centrarse en las pruebas de resistencia. Acompañado por Marc Coma en calidad de copiloto, el ovetense acabó decimotercero y acarició alguna victoria de etapa. En aquel momento confesó que si volviera sería para intentar ganar y ahora parece más que preparado para ello.