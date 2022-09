Fernando Alonso ha hecho balance de la temporada, de su trayectoria en la Fórmula 1 y también de sus planes de futuro con Aston Martin. El asturiano ha participado en un acto publicitario en Instagram en el que ha estado charlando con algunos de sus seguidores contestando preguntas. El bicampeón del mundo ha hablado de su objetivo antes de retirarse, cómo es la nueva Fórmula 1, su mejor temporada o su "ilusión por rodar una película".

El todavía piloto de Alpine se ha sincerado y ha explicado cuál es su meta antes de abandonar la categoría. Alonso ha reconocido el miedo que tenía en su vuelta al Gran Circo, pero todavía le quedan hitos por conseguir. Sin ir más lejos este fin de semana en el GP de Monza puede convertirse en el piloto que más carreras ha empezado en toda la historia de la Fórmula 1.

"Ganar. Es el que todos buscamos. He tenido la gran suerte de haberlo saboreado ya en el pasado y de haber tenido la herramientas para poder luchar por campeonatos del mundo. Solamente gana uno. Ganó Hamilton durante siete años, Verstappen el año pasado… no creo que tenga mucha diferencia lo que está haciendo Leclerc, Pérez o yo mismo. O ganas o no ganas”.

En ese sentido también ha analizado su cambio de escudería para 2023 y qué espera de su fichaje por Aston Martin. “De ahí el cambio a Aston Martin. Tener un coche y las herramientas para poder luchar. Espero dar un paso adelante. Tienen todos los recursos necesarios, la inversión necesaria, tienen talento también. Han fichado a números 1 en Red Bull y en Mercedes (Dan Fallows y Eric Blandin). Muchas veces al empezar mal tienes esa chispa de querer cambiar la situación rápidamente. Creo que vamos a intentar darle la vuelta a la situación. Estoy confiado”, asegura Alonso en el directo organizado por Finetwork.

Respecto a su llegada a la escudería de Silverstone el asturiano ha sorprendido al comentar qué le haría "mucha ilusión" poder hacer: “Estaría bien estar en una peli de James Bond. Tengo que hablarlo con el equipo. Rodando alguna escena con el Aston Martin, me haría ilusión”.

Alonso responde a los rumores de retirada

La edad de Fernando Alonso siempre provoca que se mire de reojo a su posible marcha de la categoría. Sin embargo el de Alpine ha dejado claro que sigue "disfrutando" en cada carrera.

“Siempre lo he hecho. Cuando me subo al monoplaza disfruto. Siempre me divierto cuando tengo un volante en las manos. Esta segunda etapa lo que es cierto es que la Fórmula 1 ha cambiado bastante. Es mucho más abierta que cuando estaba Ecclestone. Estos nuevos jefes tienen una visión más abierta con un ambiente más festivo”.

Asimismo ha reconocido en 2012 fue su mejor temporada, aunque terminara perdiendo el Mundial en la última carrera: “Me sentí satisfecho en 2012. Perdimos el Mundial en la última carrera pero en cierta manera llegué a Brasil dando por descontado que la normalidad era perder el campeonato. Me sentía un privilegiado de llegar con opciones de luchar. Acabé muy satisfecho, creo que es mi mejor temporada en cuanto a pilotaje. Este año voy a acabar contento por el nivel que hemos alcanzado después de volver. A principio de temporada perdí 40 o 50 puntos. Llegué a la carrera 5 en Barcelona con dos puntos”

Por último Alonso ha revelado con qué pilotos tiene mejor relación ahora mismo en la Fórmula 1: “Ahora mismo con Carlos (Sainz), sin duda. Nos conocemos de hace muchísimos años. El segundo es Verstappen. Es un excelente piloto, viajamos mucho juntos en el avión y crea un vínculo más fuerte”