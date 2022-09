Fernando Alonso ha dado su primer y tajante “no” a Aston Martin. Y es que la escudería británica está estudiando un posible regreso a Le Mans el próximo año, cita para la que habrían pensado también en contar con el piloto asturiano.

Sin embargo, Fernando Alonso no se ve volviendo a esta cita a corto plazo pues no la ve compatible mientras siga en Fórmula 1.

"Es complicado correr en Le Mans en 2023, ahora mismo estoy muy centrado en la Fórmula 1 y Aston Martin también. Aunque ellos tengan proyecto en el WEC, la Fórmula 1 te lleva toda tu energía, hay 24 carreras, entrenamientos y los eventos con los patrocinadores”, señaló el ovetense en un directo en el canal de Instagram de su patrocinador Finetwork.

Fernando Alonso tiene contrato con Aston Martin, de momento, para 2023 y 2024, y en la marca quieren volver al Mundial de Resistencia. Y qué mejor que hacerlo en esa cita con el dos veces ganador de las 24 horas de Le Mans. Sin embargo, eso no será posible por el momento.

Y es que para el piloto español estar en la Fórmula 1 supone que “no te queda prácticamente vida, sacrificas todo para una cosa. Mientras esté en Fórmula 1 correr en Le Mans es imposible".

Opción de futuro

Eso sí, es una posibilidad que muy probablemente se de en un futuro. "Quizá en el futuro cuando deje la Fórmula 1 puede que lo vuelva a intentar. Probé dos veces y gané las dos, así que tengo un poco de miedo de intentarlo otra vez y que no salga bien. Veremos qué proyectos salen allí en el futuro", indicó Fernando Alonso.

Algo que también traslada a Indianápolis, cuya prueba no está en su cabeza ahora mismo. "Con la triple corona siempre tengo la misma respuesta, que está ligada a Le Mans. Mientras esté en la Fórmula 1 no quiero pensar en otras categorías, ya que es muy exigente el calendario y necesitamos una dedicación completa. La IndyCar no sé en el futuro, pero ahora mismo no está en mi cabeza", concluyó el bicampeón del mundo de Fórmula 1, totalmente centrado en volver a lo más alto en el 'gran circo'.