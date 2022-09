Son muchos en la Fórmula 1 los que echan de menos a Fernando Alonso en Ferrari y que estarían encantados con un posible regreso a la ‘Scuderia’. No en vano, el ovetense fue un ídolo para los italianos durante sus cinco temporadas en el equipo entre 2010 y 2014.

Allí cosechó dos subcampeonatos y dio muchas alegrías a los seguidores de Ferrari. Precisamente ellos, los ‘tifosi’, han querido mostrarle en Monza todo su cariño dejando claro que no le han olvidado en absoluto pese a llevar 8 años fuera del equipo italiano.

Y lo hicieron con un gesto muy emotivo, colocando justo enfrente del box de Fernando Alonso en el circuito varias pancartas en honor al piloto español. "Vamos Fernando, vamos", ponía una de ellas. No obstante, la más impactante y sentimental fue la que estaba escrita en italiano y situada justo debajo de esta: "Más allá del color, siempre serás nuestro Fernandone".

La respuesta de Fernando Alonso

Una acción que le llegó al corazón al piloto asturiano, quién tras la clasificación quiso a agradecer ante los diferentes medios en el paddock todo este cariño que esta recibiendo.

"Más allá del color, siempre serás nuestro Fernandone". Los tifosi no olvidan lo que hizo @alo_oficial en Ferrari.



Pancarta ubicada en la grada principal de Monza, delante del box de Alonso. Esta afición es otra cosa. Pasión, puro corazón. Familia #F1 #Ferrari @mundodeportivo pic.twitter.com/rvBfH2cnQ8 — Fabio Marchi (@FabioMarchiMD) 10 de septiembre de 2022

"Me hace ilusión, lógicamente, que te recuerden y que haya siempre este cariño que he tenido en Italia. Aquí me he sentido como mi segunda casa”, aseguró Fernando Alonso, que este domingo saldrá sexto en el Gran Premio de Italia.