Sebastian Vettel vive sus últimas semanas como piloto de Aston Martin y sigue dejando huella. El alemán no continuará ligado a la escudería en 2023 tras los fichajes de Fernando Alonso y Felipe Drugovich y ya traza sus planes de futuro. Fue decepcionante su última carrera en Monza, en la que tuvo que abandonar por un problema de fiabilidad.

El germano no ha podido evitar mostrarse crítico con lo que sucedió en el Gran Premio de Italia. No por su parte, sino por la organización. Y sus palabras han tenido como diana a nada menos que el presidente de la República, Sergio Mattarella. El dirigente estuvo presente en el trazado el domingo para presenciar uno de los eventos más señalados en el deporte transalpino.

Sebastian Vettel ataca duramente a Sergio Mattarella

El piloto alemán se está consolidando como un firme defensor de la lucha contra el cambio climático. Por eso mismo es totalmente contrario a dibujar la bandera de Italia con aviones, algo que ocurrió en Monza. "Me dijeron que el presidente italiano, Sergio Mattarella, apretó mucho hasta lograr que se hiciera el habitual desfile de la 'Frecce tricolor'. Él tiene casi 100 años [tiene 81]. Lo veo como un acto de egoísmo y para él no es fácil entenderlo viendo su edad. Este deporte había prometido que cosas de este tipo no se volverían a repetir, pero, pese a ello, decidieron inclinarse ante el presidente. Todo esto va en contraposición con los acuerdos fijados sobre el hecho de querer eliminar las emisiones en los próximos años", afirmó en unas declaraciones a Die Zeit.

Ni siquiera su pasado en Ferrari y su cariño a Monza y a los 'tifosi' hacen que Vettel defienda la tradición. El germano opina que la Fórmula 1 "debe alejarse de ser influenciada". Su postura ante la FIA es clara: "Si tienes un objetivo, entonces no debes hacer como todos los países y simplemente descuidar el hecho de que no lo lograrás. Debes aferrarte a lo que dices, pero el tiempo lo hará".

Los planes de futuro de Sebastian Vettel: ¡Carpintero o agricultor!

La pasión del tetracampeón del mundo por la naturaleza podría seguir cuando cuelgue el casco. Ya tiene claro que se retirará cuando acabe esta temporada y ha revelado algunos de sus planes para después. "Me gusta mucho jugar con la madera, tal vez haga un curso para ser carpintero, tal vez me llene tanto que solo me dedique a construir sillas", confiesa. Eso sí, de momento lo ve más como una afición que como una ocupación profesional: "Es divertido pero no tiene por qué ser mi propósito en la vida".

Más posible es otra profesión igual de tradicional como la de agricultor. De hecho, se ajusta a los valores ecologistas del todavía piloto de Fórmula 1. "Hay muchas maneras de enfocar la agricultura. ¿De dónde viene nuestra comida y por qué? Por un lado es muy analógico pero por otro está relacionado con la tecnología nueva y moderna", reflexiona. Cada vez quedan menos semanas para que salga del Gran Circo y emprenda nuevas ocupaciones.