Alpine ha abandonado definitivamente a Fernando Alonso a su suerte para lo que resta de temporada. Tanto es así, que lo sucedido en Monza este pasado fin de semana sólo viene a confirmar lo que ya se venía viendo carreras atrás. Y es que el ovetense ha acertado marchándose de la escudería francesa al final de la presente temporada y firmando por Aston Martin.

La decisión del equipo de no cambiar el motor de su monoplaza a pesar de que el piloto asturiano reconoció públicamente que habría preferido hacerlo para aprovechar las penalizaciones que se iban a dar en el trazado italiano era un síntoma. Lo sucedido después en la carrera con su abandono en la vuelta 32 la confirmación.

Pero por si quedaba alguna duda Alan Permane, ingeniero jefe de pista de la escudería de Enstone, se ha encargado de disiparla al instante pues ha apuntado que el ovetense no necesita montar un nuevo motor, por lo que se encomiendan a la suerte para no sufrir un nuevo problema en las próximas carreras.

Ocon pasa a ser la prioridad

"Fernando no necesita más motores. Y estratégicamente puede ser beneficioso para Esteban (Ocon). Era una decisión estratégica que nos ayudará en las próximas carreras. Fernando no tiene pocos motores, no descarto un cambio de unidad de potencia, pero no está previsto por ahora", asegura en declaraciones que recoge el diario ‘As’.

Lo dicho, a Fernando Alonso le espera un auténtico ‘vía crucis’ en Alpine de aquí a final de temporada. Todo lo contrario que a su compañero de equipo, Esteban Ocon, que tiene ya claro que va a ser la primera opción para el equipo en cada decisión que se tome a partir de este momento.