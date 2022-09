Ferrari está decepcionando en 2022 y ni siquiera la propia escudería lo niega. De la ilusión por aspirar al título tras el cambio de reglamento a la dolorosa realidad. En aquel doblete que abrió la temporada en Baréin pocos esperaban que Max Verstappen fuera a ganar el campeonato con tanta holgura y todavía menos que el segundo puesto pudiese peligrar.

Y es que ahora mismo no es nada descartable que Mercedes arrebate el subcampeonato mundial de constructores a los de Maranello. De hecho George Russell está por delante de Carlos Sainz en el de pilotos y cerca de Charles Leclerc. Y Lewis Hamilton tampoco está lejos del madrileño.

Mattia Binotto anuncia importantes cambios en Ferrari

El líder de la escudería no ha ocultado su malestar con los resultados. Y es que son muchos los ámbitos en los que han fallado: poca evolución en los monoplazas, problemas de fiabilidad, malas estrategias, paradas lentísimas por errores evitables... la única buena noticia es que sus pilotos están cumpliendo sobre el asfalto.

Para poner fin a este desastre Binotto cree que la solución modificar la forma de trabajar manteniendo al mismo equipo humano: "No tenemos que cambiar a las personas, pero sí hay que cambiar algunas cosas. La forma de comunicarnos, la forma de tomar nuestras decisiones... son necesarios algunos cambios", ha confesado en unas declaraciones a Sky F1.

- Mattia Binotto, jefe de equipo a Sky F1.#Formula1 #F1 pic.twitter.com/iDZ0yg2HCZ — Escudería Latinoamérica F1 (@escuderiaf1lat) 18 de septiembre de 2022

En cualquier caso, el italiano insiste en que despedir a los empleados que se están equivocando no es una opción que contemple: "Podría ser necesario añadir valor al equipo y a lo mejor fichar a más trabajadores, pero cambiar a las personas no es el camino que quiero seguir". Considera que esa fórmula está desfasada y no funcionaría si se trabaja del mismo modo con un equipo humano distinto.

¿Qué pasaría si Ferrari acabase en el tercer puesto del campeonato de constructores?

Binotto no lo oculta: sería "doloroso". Anímicamente sería un durísimo golpe viendo las diferencias que había hace unos pocos meses. Y económicamente también tendría un fuerte impacto, pues los premios de la FIA por la posición en el campeonato de constructores son una fuente de ingresos muy importante y hay varias decenas de millones en juego.

El jefe del equipo reconoce que no debería haber llegado a este tramo de la temporada sin los deberes hechos: "Por los resultados y la forma con los que empezamos, esto demuestra que no hemos mejorado el coche lo suficiente durante el año". Sin embargo, el coche da para más y Binotto también achaca esta situación a "demasiados errores" que se han cometido a lo largo del curso. Quedan seis fines de semana para salvar los muebles.