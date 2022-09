Fernando Alonso llegará en 2023 a Aston Martin procedente de Alpine, donde ha vivido muchos momentos de tensión. Uno de los motivos que han roto la relación entre el equipo francés y el piloto español ha sido la clara preferencia por Ocon, un hombre de la misma nacionalidad que la escudería.

Son muchas las ocasiones en las que el ovetense viene sufriendo agravios con su compañero. Más de una vez, siendo mejor estratégicamente para el equipo que Alonso adelantara a Ocon por tener más ritmo, no se le ha permitido. De hecho, el galo acostumbra a pelear con 'Magic' con una intensidad superior a la que desempeña en las batallas con pilotos de otras escuderías.

¿Puede repetirse el caso Ocon con Lance Stroll?

Lo cierto es que Alonso cambia a un compañero polémico por otro que lo es igual o más. Lance Stroll viene siendo criticado desde su llegada a la Fórmula 1 por ser considerado un 'enchufado' por su padre. Lawrence Stroll es un magnate canadiense que primero puso publicidad en Williams y después compró la escudería Force India para transformarla en Aston Martin con su hijo en uno de los asientos.

Tampoco se escapa de las críticas su pilotaje. Se suele considerar a Lance un hombre con poco ritmo y con resultados pobres: es decimoctavo en el Mundial con cuatro puntos, doce menos que su compañero Vettel. Además, en numerosas ocasiones se le ha cuestionado por sus maniobras al límite del reglamento. En definitiva, un hombre que a buen seguro puede irritar al sector más acérrimo de los fans del 'Nano'.

Aston Martin se pone la tirita antes de la herida y defiende a Stroll

Todavía no es compañero de Alonso, pero desde la escudería ya se le está protegiendo ante lo que pueda venir. Mike Krack, director del equipo, ha sido el encargado de defender a Lance Stroll. "Para mí es uno de los pilotos más infravalorados de la parrilla, es mucho mejor piloto de lo que la gente piensa", afirmó para el podcast Beyond the Grid.

Mike Krack:



“Fernando tiene ese instinto asesino. Pase lo que pase, sabes que siempre lo dará todo, siempre empuja al cien por cien y siempre extrae el máximo del coche”.



“Su racecraft es excepcional, una formidable combinación de confianza, instinto e inteligencia”.#F1 pic.twitter.com/Zo5x64h3IW — Adrián. (@AdrianMCF) 8 de agosto de 2022

El dirigente luxemburgués considera que el motivo por el que se subestima al canadiense es que "nunca ha tenido un coche ganador en su carrera". Además, defiende el mérito de su pole en Turquía en 2020 bajo la lluvia y sus podios en Bakú 2017, Monza 2020 y Baréin 2020. "También trabaja mucho más duro de lo que la gente piensa y está muy en forma", añade.

Sobre la actitud, el punto que más se ha cuestionado de Ocon, también habla Krack: "Es una persona muy educada, algo que mucha gente ignora porque no dedican el tiempo suficiente para conocerlo". Además, rechaza completamente la idea de que Lance sea un enchufado: "Es muy fácil decir que está ahí por su padre y eso no es cierto, es muy buen piloto y en condiciones difíciles se ve. Siempre que llueve Lance está en la pelea. Deberíamos fijarnos más en sus méritos". El director cree que está aprendiendo mucho de Vettel, pues cuando habla el alemán "siempre le presta atención" y espera que ocurra lo mismo con Fernando Alonso. El tiempo lo dirá.