Aston Martin ya espera a Fernando Alonso con los brazos abiertos. Tras anunciar su fichaje el primer día del parón veraniego de la Fórmula 1, la escudería de la que es propietario Lawrence Stroll ya prepara con ilusión un 2023 en el que se espera mejorar sustancialmente los resultados que se están cosechando en un decepcionante 2022.

El fichaje del 'Nano' es el gran aliciente de la próxima temporada. Tras pasar los dos últimos de su carrera en el equipo Sebastian Vettel ha anunciado su retirada y el hueco que deja un campeón del mundo será rellenado por otro. Los directores e ingenieros de Aston Martin ya están deseando empezar a trabajar con Alonso y así lo han manifestado.

Dardo de Aston Martin a los ingenieros de Alpine

Toda esa ilusión que se ha generado en torno a la llegada del ovetense se palpa en las declaraciones de los miembros de Aston Martin. Tanto que los directores técnicos se han pronunciado públicamente. Es el caso de Tom McCullough, que está fascinado con los conocimientos y habilidades de su nuevo fichaje.

"Escuchamos las radios de Alonso y la información que da a su ingeniero es increíble", ha afirmado en unas declaraciones a Formula Passion. En más de una ocasión a lo largo de esta temporada el asturiano se ha mostrado en desacuerdo con lo que le transmitían desde el box y normalmente ha tenido la razón. En Aston Martin también lo piensan. "Él es de otro nivel", concluye McCullough.

Aston Martin promete a Alonso una revolución en el coche de 2023

Nadie lo oculta en la escudería: los resultados de este año están decepcionando. Pero los trabajadores de Lawrence Stroll están convencidos de que eso va a cambiar con una importantes mejoras en el monoplaza del año que viene, en el que se sentará 'Magic' dentro de pocos meses. "El coche de 2023 será una revolución. Hay nuevas personas que están aportando una filosofía diferente", revela el también director técnico Andrew Green.

La ambición del ingeniero es grande: "No estamos aquí para hacer números, sino para ganar y luchar con los mejores". Sin embargo, asume que hay muchos pasos por dar: "Tal y como es ahora el coche, estamos lejos de la cima". El equipo no va a aferrarse a sus errores y tiene claro que debe resetear el trabajo fallido para acabar con esa desventaja: "La decisión fue bastante obvia, el coche del año que viene debe ser un cambio claro con respecto al actual".

El equipo ya trabaja en el coche de Fernando Alonso y está satisfecho con los resultados

"Ya podemos ver el desarrollo del próximo coche y estudiar dónde está en comparación con el actual. Es un cambio respecto a donde estamos ahora", revela el director técnico. Una muy buena noticia para los dos pilotos y en especial para el nuevo, en el que hay total confianza: "Fichamos a Alonso por su deseo de ganar. Nos llevará un paso más cerca de nuestro objetivo".

Green también deja su recado a Alpine al aplaudir la actitud de Alonso en pista, la cual no era tan valorada en la escudería francesa: "Cuando conduce el coche, no se guarda nada. Con él, el monoplaza está donde debe estar". Por otro lado, admite que la ilusión no solo está en las altas esferas y los trabajadores de a pie también están encantados: "A las nueve de la mañana, llegaron correos electrónicos anunciando la llegada de Fernando. Ya no podías escuchar nada. En el departamento de diseño el ruido era increíble, la gente iba de un lado a otro". En Aston Martin están convencidos de su acierto y no renuncian al tercer título mundial del ovetense: "Empujará al máximo, no solo al coche, sino a todo el equipo. Queremos que el equipo madure, para convertirnos en campeones del mundo".