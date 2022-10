La Fórmula 1 está asistiendo en las últimas temporadas a un progresivo cambio de guardia en su parrilla. Con el ascenso de Max Verstappen como Campeón del Mundo en 2021 y la retirada de Kimi Raikkonen progresivamente se está renovando la categoría.

A la maduración de pilotos como George Russell, Lando Norris o los ya citados Verstappen y Leclerc se les une la marcha de las grandes figuras: Kimi en 2021 y Sebastian Vettel al final del curso 2022.

Sin embargo los quizá dos mejores pilotos de las últimas décadas se resisten a dar su brazo a torcer. Por ilusión, ganas y sobre todo, por rendimiento. Es el caso de Fernando Alonso, que lejos de poner punto y final a su carrera en Alpine se ha marchado a Aston Martin para firmar un contrato multianual a sus 41 años.

Pues bien Lewis Hamilton, después de un inicio de temporada en el que se dejó llevar por los rumores tras perder el campeonato 2021, está dispuesto a seguir en la brecha en busca de su octava corona.

Fernando Alonso: el espejo para Hamilton y Mercedes AMG

Recientemente Toto Wolff ha sido el primero en hablar del futuro de Lewis Hamilton en el entorno del británico. El jefe de la escudería de Brackley ha explicado cuál es la postura del equipo con el heptacampeón del mundo y también la del piloto.

En una entrevista en Channel Four, Wolff aseguraba que mantiene una buena relación con Hamilton ya que ambos viven en Mónaco y eso les permite conversar. "La ventaja es que los dos vivimos en Mónaco, uno cerca del otro y la semana pasada nos sentamos a hablar. Me dijo que tenía cinco años más por delante y me preguntó cómo lo veía. Durante estos años, hemos crecido juntos y somos claros el uno con el otro. Lewis será el primero en decirme cuando crea que ya no puede más", revelaba sobre una de esos encuentros con el Stevenage

En ese sentido Wolff no rehúyo la cuestión principal y aseguró que Hamilton firmará una renovación "No tengo dudas de que firmaremos un nuevo contrato, eso va a pasar, los dos siempre estamos dispuestos a hablar abiertamente de futuro. Lewis está completamente centrado en la Fórmula 1 y es lo que guía su vida, el resto de cosas son sólo hobbies".

Wolff le tiende la mano a Alonso

La relación entre el entorno de Mercedes y Fernando Alonso no ha sido demasiado buena. Sin ir más lejos esta misma temporada la escudería de Hamilton se quejó amargamente de la táctica del asturiano en el GP de Mónaco.

Sin embargo tras el anuncio del fichaje del bicampeón del mundo por Aston Martin el cruce de declaraciones ha pasado del tono bélico al de respeto y admiración. Mucho tiene que ver que el motorista del equipo de Lawrence Stroll sea Mercedes AMG y tenga una buena relación con Wolff.

De hecho el jefe de Mercedes puso a Alonso como ejemplo para reforzar la idea de la continuidad de Hamilton en la Fórmula 1: "No sé por qué motivo 40 años es una edad que dice que ya no eres adecuado para seguir en Fórmula 1 como piloto de carreras. Si miras a Fernando, con 41, sigue ahí y no sé si es el mismo Fernando que cuando tenía 25 años, pero sigue siendo un piloto muy competitivo.