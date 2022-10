Alonso terminó séptimo el GP de Japón después de una difícil carrera en la que hubo de todo. Accidentes, banderas rojas, incertidumbre y agua, mucha agua. El piloto asturiano, que llegó a liderar anecdóticamente la carrera al ser el último en parar, tuvo unas duras palabras hacia su equipo por los fallos de estrategia cometidos durante la carrera.

“La estrategia no nos funcionó. Tomamos las decisiones equivocadas de forma continuada. Paramos los últimos para poner los intermedios y perdimos varios puestos. Y luego paramos muy tarde, con seis vueltas para terminar. Terminé exactamente en el mismo sitio en el que empecé. Estaba pidiendo por radio que me pararan antes, en las dos ocasiones, pero no sé. Hoy mi micrófono debía estar desconectado”, explicó Alonso al finalizar la carrera.

Pero el piloto español no se quedó ahí y fue directo en sus quejas hacia el equipo francés: "Qué error, eh, digo estratégicamente, qué me estáis haciendo este año", fueron las palabras del asturiano. Unas duras declaraciones que evidencian el distanciamiento entre la escudería francesa y el piloto español después de que se anunciara su marcha a Aston Martin.

Inicio de carrera accidentado y mala actuación de la FIA

También habló sobre lo ocurrido en las primeras vueltas de la carrera, cuando se rozó la tragedia tras varios accidentes y la grúa invadiendo el circuito: "Da igual que haya safety car, bandera amarilla, bandera roja... la grúa en la pista tiene que salir solo cuando los pilotos estén en el pitlane o la carrera neutralizada. Intentaremos ayudar a la FIA y ver cómo sucedió y quién dio la orden para entender. Ahora es difícil de opinar", sentenció.

“No vi el tractor, tampoco. No hay visibilidad, incluso detrás del coche de seguridad no vi el tractor, tampoco a Carlos. Después de 2014 acordamos que esto no volvería a pasar, y ha vuelto a suceder hoy. Tenemos que trabajar para asegurarnos de que esta es, de verdad, la última vez”, concluyó el español. Hay que recordar que Jules Bianchi perdió la vida en una situación similar en este mismo circuito y hoy se ha vuelto a repetir la situación.