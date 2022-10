Lewis Hamilton es un gran piloto, uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1, pero parece complicado que pueda alcanzar su octavo mundial. Sobre todo si Red Bull sigue dominando con un Verstappen incontestable y Ferrari se muestra como la primera alternativa.

Aunque el Mundial ya tiene un ganador de manera matemática, todavía no ha terminado. El podio está en el aire, así como el campeonato de constructores, que resultará entre las tres escuderías más fuertes, con Alpine como testigo desde la cuarta plaza y McLaren desde la quinta. En estos momentos, Lewis Hamilton ocupa la sexta plaza de la tabla general, con 27 puntos menos que su compañero Russell (207), cuarto por delante de Carlos Sainz. En juego, todavía cuatro carreras que podrían dejar un máximo de 104 puntos.

"Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max. Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de fabricar un buen coche. No tengo dudas de que haremos un monoplaza mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos a ese momento. Confío en que rectificaremos la situación y volveremos a luchar por el título", comentó el heptacampeón en declaraciones para 'Sky Sports'.