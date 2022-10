A la relación de Fernando Alonso con Alpine le quedan seis semanas. Pero qué semanas. Aunque han sido la tónica habitual de esta temporada, los roces han ido en aumento desde que se confirmó el fichaje del bicampeón asturiano por Aston Martin. El Gran Premio de Japón no fue una excepción.

El ovetense está harto por la ingente cifra de puntos que ha perdido por fallos mecánicos y errores de estrategia. Han sido tantos que un Esteban Ocon que está firmando un 2022 muy discreto lo tiene todo a su favor para acabar por delante de 'Magic' en el campeonato de pilotos. En Suzuka volvió a haber polémica en la toma de decisiones de la escudería francesa.

Alonso se quejó por radio y también después de la carrera

El 'Nano' cada vez se corta menos cuando habla de lo que le indigna. “La estrategia no nos funcionó. Tomamos las decisiones equivocadas de forma continuada. Paramos los últimos para poner los intermedios y perdimos varios puestos. Y luego paramos muy tarde, con seis vueltas para terminar. Terminé exactamente en el mismo sitio en el que empecé. Estaba pidiendo por radio que me pararan antes, en las dos ocasiones, pero no sé. Hoy mi micrófono debía estar desconectado”, explicó Alonso al finalizar la carrera.

“Paramos los últimos para poner los intermedios y perdimos varios puestos. Y luego paramos muy tarde, con 6 vueltas para terminar. Terminé en el mismo sitio en el que empecé. Estaba pidiendo que me pararan antes. Hoy mi micrófono debía estar desconectado”



- Fernando Alonso. pic.twitter.com/vOQ91ULCBD — 🏁Mundo F1🏁 REFOLLOW‼️‼️ (@MundoF1_ES) 9 de octubre de 2022

Aún más duro y con el dedo apuntando claramente al equipo fue el mensaje del '14' por la radio. "Qué error, eh, digo estratégicamente, qué me estáis haciendo este año", señaló por la decisión de no hacer una doble parada tras Esteban Ocon y dejarlo una vuelta más en pista con neumáticos de lluvia extrema habiendo condiciones para intermedios.

El Alpine negó un adelantamiento de Fernando Alonso a Vettel

Lo más surrealista de todo fue que el propio coche impidió al asturiano hacer una maniobra para adelantar al alemán, que precisamente ocupa el asiento con el que se hará el ovetense el año que viene. Se ha vuelto viral una imagen en la que aparece el texto 'Overtake denied' en el volante del Alpine. 'Adelantamiento denegado', en castellano.

Sin embargo aquí no hubo culpa alguna de la escudería. Los coches tienen un límite de gasto de energía por vuelta y Alonso ya la había consumido toda, así que el sistema le negó esa potencia extra con la que quería contar para adelantar a Vettel. Es un mensaje más habitual de lo que parece, aunque condenó al ovetense a quedarse a milésimas del germano. Mala suerte, pero de lo que hay que culpar a Alpine es de la estrategia.