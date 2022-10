El Gran Premio de Suzuka no fue precisamente un motivo de celebración para Fernando Alonso. El español se quedó con la miel en los labios tras finalizar la carrera séptimo, sólo once décimas por detrás de Sebastian Vettel. Ambos pilotos pasaron por línea de meta casi emparejados pero fue finalmente el alemán quien se hizo con la sexta posición

Al acabar, todavía subido en el coche, un Alonso desconforme con el resultado achacó la mala posición en carrera a la estrategia del equipo: "Qué error, eh, digo estratégicamente, qué me estáis haciendo este año".

No quedarían ahí las quejas de un Alonso que, incrédulo ante la táctica del equipo, prosiguió su discurso al finalizar la carrera y afirmó que tomaron "decisiones equivocadas de forma continuada" y que el equipo no atendió a sus propuestas: "Paramos muy tarde, con seis vueltas para terminar. Estaba pidiendo que me pararan antes, pero no sé. Hoy mi micrófono no debía estar conectado".

Una confusión que pudo haber cambiado las cosas

Al pasar la línea de meta, el asturiano siguió acelerando y continuó la carrera como si esta todavía persistiera. Dicha confusión la tuvieron tanto él como la escudería, pensando que duraría una vuelta más.

Así, ante las críticas del asturiano, el director deportivo de Alpine, Alan Permane, ha salido en defensa del equipo para justificar su estrategia, acogiéndose a esa misma equivocación: "Si la carrera hubiera ido a la distancia que pensábamos que iba a ir, ¿habría cogido a Sebastian? Sí"

El propio Permane, según ha recalcado Motorsport.com, admitió entre líneas que quizás reaccionaron tarde: "probablemente deberíamos haberlo hecho un poco antes, aunque no es fácil predecirlo, porque además sus neumáticos se estaban yendo también al final de stint".

Un episodio más de la evidente falta de entendimiento entre Alonso y Alpine, que ha sido una de las tónicas de la temporada para la escudería francesa