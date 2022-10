Marta García y Nerea Martí han acabado sexta y séptima respectivamente, separadas por un solo punto, en la clasificación general de las W Series o fórmula femenina después de que la organización suspendiera las tres últimas carreras, una en Austin, Texas (EEUU) y otras dos en México, en paralelo a la Fórmula 1, por la salida de un importante inversor que ha forzado a una conclusión abrupta del campeonato.

Jamie Chadwick se ha proclamado tricampeona desde que el lunes los organizadores anunciaron el final de la temporada, y aunque en el mismo comunicado confirmaron que están trabajando para su continuidad en 2023, las dudas se ciernen sobre la viabilidad de una cuarta edición de la competición en la que esta temporada, por segunda edición consecutiva, había tres pilotos españolas, dos de ellas valencianas.

Reacciones

Tanto Marta García como Nerea Martí han lamentado que la competición finalice de esta manera. «Es una pena, en mi caso tenía mejor evolución que hace un año, estoy mejorando en conducción y entendiendo mejor el coche. Si no hubiese sido por el golpe de Miami, incidente de carrera, estaría quinta del campeonato y más cerca del top-4», comentó la de Dénia, que acababa de recuperar la sonrisa tras un nuevo podio, el cuarto de su carrera en las W Series, en Singapur, donde fue tercera un año después de un episodio de ansiedad que le hizo bajarse del coche precisamente en Austin.

«No se ha acabado el campeonato y no se ha podido ver realmente dónde podíamos haber llegado a estar, podía haber cogido más puntos», añadió. «Estoy bastante orgullosa, porque estoy avanzando bastante como piloto, y estoy contenta porque uno de mis objetivos este año era hacerlo bien y mejorar. Espero que en 2023 podamos correr, se resuelvan estos problemas financieros y que algún inversor se anime para impulsar el deporte femenino». Es el deseo de Marta García, que debutó en la campaña inaugural de las W Series en 2019, con una victoria en Norisring y un tercer podio en Hockenheim, y cuarta de la general. Al año siguiente después de la pandemia, 2021, fue tercera en Spa, pero finalizó duodécima, y pese a quedarse fuera de los puestos directos para repetir en parrilla, fue repescada y ahora mismo es la segunda de las tres españolas, por detrás de la barcelonesa Belén García.

«Sabíamos que había alguna opción de que no acabara el campeonato», apunta también a SUPER Nerea Martí, que este año ha subido al podio en dos ocasiones, en la segunda carrera de Miami y en Francia, que se añaden al de Hungría de 2021, en los tres casos como tercera clasificada. «Nos toca seguir trabajando y estar preparadas para cuando haya que volver a correr porque es algo que no depende de nosotras. Esperamos que se solucione todo y que podamos volver a correr», añade.

«Si no vuelven las Women Series, buscaremos un Plan B o C, pero de momento hay que esperar. Está la posibilidad de Fórmula 3 después de los tests que hice, pero aún no hay nada claro. Ahora aún me quedan dos carreras en el Campeonato de España de Resistencia con BMW», agrega satisfecha por una temporada en la que afirma haber «estado bien». «El año pasado (acabó cuarta) fui más constante, pero este año he sido más rápida. Logré la pole en Miami. Sin problemas en algunas carreras habría acabado más arriba», concluye.