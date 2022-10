Sebastian Vettel pondrá punto y final a una dilatada y exitosa carrera en la Fórmula 1. El piloto tetracampeón del mundo apura sus últimas carreras en la categoría a los mandos de un Aston Martin que está terminando la temporada mejor de lo que la inició.

Vettel ha tenido un año difícil. Llegó a Aston Martin en 2021 con la esperanza de relanzar el proyecto, pero la realidad es que ni el año pasado, ni esta temporada ha estado cerca siquiera de entrar en los puntos con regularidad.

El asiento que deje el campeón del mundo lo asumirá Fernando Alonso. El fichaje del asturiano ha impulsado el interés alrededor de la escudería de Lawrence Stroll. Sobre todo, porque a priori Alonso irá a un coche inferior que el Alpine, pero con potencial, recursos y capital humano para intentar acercarse a los grandes.

No obstante esta tarea lleva su tiempo y no será inmediato, como no lo ha sido tampoco con la escudería de Enstone.

"La gente está trabajando, se está construyendo la nueva fábrica, por lo que todas las piezas se están uniendo, pero llevará su tiempo tiempo" , asegura Vettel en una entrevista en la página web oficial del equipo Aston Martin.

En estas declaraciones recogidas por Marca, el alemán explica porqué el Aston Martin ha pasado de estar al fondo de la parrilla a luchar con Alpine y McLaren, acercándose al sexto puesto del campeonato de marcas: "Hubo una gran oportunidad con los cambios de reglamento de este año, pero caímos en la misma trampa que muchos otros. Algunos tal vez tuvieron un poco más de suerte, al diseñar un coche con una altura de manejo (al suelo) que les funcionaba mejor"

Asimismo aunque el equipo Aston Martin tenga expectativas altas de resultados a medio plazo, Vettel le quita cierta ilusión a Alonso en su desembarco en el equipo: "Ahora tenemos estas normas hasta 2026, por lo que los equipos que tuvieron un buen comienzo tendrán una ventaja sobre los equipos que tuvieron un mal comienzo".