El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) ha recibido una 30 segundos de penalización en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, bajando de la séptima a la decimoquinta plaza, después de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aceptase una protesta del equipo Haas en la que reclamaba una sanción al asturiano por correr sin retrovisor derecho.

Así, a pesar de que durante la carrera no lo estimaron de este modo, los comisarios consideraron que el Alpine A522 había participado "en condiciones inseguras", e impusieron una penalización de 30 segundos a Alonso, lo que le hizo bajar de la séptima a la decimoquinta posición, fuera de la zona de puntos.

Alpine, que argumentó que en 2019 no se sancionó una acción similar entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de Japón, anunció que apelará la sanción. "El equipo BWT Alpine F1 está decepcionado por recibir una penalización de tiempo posterior a la carrera para el coche 14 del Gran Premio de Estados Unidos, lo que desafortunadamente significa que Fernando se queda fuera de las posiciones de puntos", indicó.

En este sentido, justificó que actuó "de manera justa" y defendió que el coche permaneció "estructuralmente seguro" a pesar del accidente. "La FIA tiene derecho a mostrar la bandera negra y naranja a un coche durante la carrera si lo considera inseguro y, en esta ocasión, evaluó el coche y decidió no accionar la bandera. Además, después de la carrera, el delegado técnico de la FIA consideró legal el coche", recordó.

"El equipo también cree que debido a que la protesta se presentó 24 minutos después de la hora límite especificada, no debería haber sido aceptada y, por lo tanto, la sanción debe considerarse inválida. Por ello, el equipo protestó por la admisibilidad de la protesta original del Haas F1 Team", concluyó.

El clamor de los pilotos contra la sanción

Desde que se supo de la sanción, han sido numerosos los pilotos que han reaccionado criticando lo que consideran un excesivo castigo a Alonso. El valenciano Roberto Merhi ha sido uno de ellos, de una forma muy sutil pero acertada al recordar lo que le sucedió en Austria este mismo año en su regreso a la Fórmula 2 con Campos Racing, cuando protagonizó una espectacular remontada hasta un podio del que le bajó la FIA por supuestamente superar los límites del circuito, algo que no pudieron demostrar, y acabaron devolviéndole un podio que no pudo celebrar en el circuito. "La FIA haciendo de las suyas, algo me suena...", ha colgado en Twitter el expiloto de Fórmula 1.

La FIA haciendo de las suyas, algo me suena… pic.twitter.com/nncmzdZAvA — Roberto Merhi (@robertomerhi) 24 de octubre de 2022

La Academia Rafa Nadal de Manacor se sumó a las protestas de forma irónica con una fotografía del monoplaza Renault que Fernando Alonso donó para su exposición junto a los trofeos del mejor tenista español de la historia. Un monoplaza al que, curiosamente, le falta un retrovisor. "Esperamos no ser sancionados por la FIA".

Ups! 🫣 Acabamos de ver que a nuestro coche de @alo_oficial en el Rafa Nadal Museum también le falta un retrovisor. Esperamos no ser sancionados por la FIA 😅 pic.twitter.com/a6tCO9cZ9A — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 24 de octubre de 2022

El exingeniero de la Fórmula 1, el valenciano Toni Cuquerella, ahora comentarista de DAZN, también se preguntaba por Twitter: "No llevar un retrovisor (elemento seguridad, pero hay 2) no es motivo para bandera negra/naranja, pero sí para aceptar una protesta tarde y penalizar con 30 segundos a Alonso. Algo hay que revisar en esto. ¿Si rompen una luz del endplate (hay 3) se penaliza también?".

El expiloto y comentarista Karun Chandhok ha comentado por su parte: "Todo esto me parece muy confuso. ¿Alonso arriesgó su vida durante dos horas dándolo todo y después recibe una sanción de 30 segundos porque perdió el espejo retrovisor? Entiendo que, obviamente, no es lo ideal, pero me parece excesivo, especialmente cuando vimos varios 'endplates' del alerón delantero sueltos".

Dario Franchitti, cuatro veces campeón de la IndyCar, preferiría que la FIA se centrara en lo verdaderamente importante de la acción, los cambios de dirección en la recta, y no la falta de retrovisores: "Estos cambios de dirección tardíos en la recta van a matar a alguien. Creo que ya es hora de que la FIA se preocupe de solucionar este tipo de comportamientos en pista de una vez por todas".

Lo mismo que el campeón del mundo de F1 en 1996, Damon Hill: "Ha estado a punto de pasar una desgracia. Stroll estuvo demasiado travieso. Veremos qué tiene que decir Fernando". Y al parecer se quedó atónito con la sanción a Alonso, sobre la que añadió: "He estado leyendo sobre este caso. ¿Qué está pasando? ¿Los comisarios están molestos con los directores de carrera? ¡Suena peor que el Partido Conservador!".