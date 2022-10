La carrera de Fernando Alonso en Austin pasará a los anales de la historia. Lo quiera o no la FIA. El asturiano firmó una de las mayores remontadas que se recuerdan en la Fórmula 1 con un coche dañado. De caer al fondo de la parrilla por su accidente con Stroll a ver la bandera de cuadros en séptima posición, habiendo llegado a rodar sexto.

Un resultado que, sin embargo, no existe oficialmente. Tras la polémica sanción de 30 segundos lo que consta en acta es que el ovetense quedó decimoquinto en el Gran Premio de los Estados Unidos. Una decisión que indigna a la Fórmula 1 y que Alpine tratará de revertir en la reunión que mantendrá este jueves en México con la FIA.

La sanción de la FIA a Fernando Alonso, muy criticada

No son pocas las figuras del Gran Circo que se han posicionado en contra de la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo. Para empezar la reclamación de Haas llegó 24 minutos después de que cerrara el plazo y no debió ser escuchada. Además, si dirección de carrera entendía que era peligroso que Alonso rodara con el retrovisor botando y después sin él tenía potestad para obligarle a ir a boxes mostrándole la bandera negra y naranja.

Vaya broma de mal gusto, la FIA sanciona con 30 segundos a Fernando Alonso por ir con el espejo dañado durante la carrera.



Pero no os lo perdáis, la FIA nunca avisó a Alpine de que tenía que parar para arreglar esta pieza.



Lamentable. Alonso es P15 y sin puntos. pic.twitter.com/jLjWEEcTI9 — Adrián. (@AdrianMCF) 24 de octubre de 2022

Un sinsentido contra el que ya se ha pronunciado 'Magic'. "El jueves es un día importante para el deporte que tanto amamos y esta decisión dictará si vamos en el camino correcto hacia el futuro", publicaba en su perfil de Instagram tras conocerse la fecha y el lugar en los que se celebrará la reunión en la que Alpine apelará este castigo de la FIA.

Las conversaciones de radio revelan que el Alpine estaba aún más roto de lo que parecía

Lo cierto es que los fans no quitan un ápice de mérito a Alonso pese a la sanción y siguen alucinando con su remontada. No es para menos, ya que han salido a la luz nuevos detalles que hacen esta gesta aún más increíble. Y es que el monoplaza del 'Nano' tenía más desperfectos de los que se podían descubrir a simple vista.

Tras salir por los aires por la peligrosa maniobra de Lance Stroll, el '14' llegó a boxes como pudo. Pero claro: solo podía cambiar el morro y los neumáticos. Afortunadamente al haber coche de seguridad en la pista Alonso pudo ponerse a la cola del grupo y empezar a atacar rápido. Sin embargo, durante el safety car descubrió que algo no iba bien.

Fernando Alonso con el monoplaza dañado tras el accidente con Stroll, dijo por radio que para girar el coche tenía que hacerlo más hacia la izquierda que a la derecha.



Alonso terminó séptimo con un coche que no giraba bien. pic.twitter.com/DRYbBG0cNk — Adrián. (@AdrianMCF) 25 de octubre de 2022

"Tengo que girar más a la izquierda que a la derecha", explicaba el piloto por la radio a su equipo. El coche estaba tan dañado que no viraba correctamente. A pesar de ello Alonso se adaptó a la avería y al dolor de espalda que le generó el impacto y consiguió medir a la perfección en cada curva para proseguir con su remontada.

Las declaraciones de Otmar Szafnauer dan aún más mérito a la remontada

Si muchas declaraciones del jefe del equipo Alpine han dejado en mal lugar a Fernando Alonso, estas hacen todo lo contrario. Esta vez se ha deshecho en elogios al asturiano y le ha defendido ante la FIA. Y es que, según explica, el '14' salió a la pista en desventaja por sus neumáticos.

"No hicimos ni una vuelta con los medios, que eran el mejor neumático", explica Szafnauer. El asturiano los había montado justo antes de su accidente con Stroll: "Era el compuesto que tenía Fernando cuando se estrelló y tuvimos que deshacernos de él para volver al duro, que no era tan bueno". A pesar de todo, llevar las ruedas más lentas no le impidió adelantar a tantos pilotos. 'Magic Alonso'.