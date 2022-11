Fernando Alonso está viviendo un martirio en 2022. Al margen de sus roces con Esteban Ocon, Otmar Szafnauer y toda la cúpula de Alpine y su salida abrupta a Aston Martin, ha visto como decenas de puntos se han escapado por problemas totalmente ajenos a su pilotaje. La mayoría de ellos, por culpa de su escudería.

La pérdida es de aproximadamente la mitad de la puntuación que llevaría el ovetense si todo hubiese ido sobre ruedas. En ocasiones han sido fallos estratégicos, pero principalmente ha sido la fiabilidad el mayor enemigo del piloto. Y es que el coche número '14' se ha roto muchas más veces que el '31', a pesar de que Ocon sostiene lo contrario.

Fernando Alonso, abocado a terminar noveno en el campeonato

Sin tantos problemas el bicampeón del mundo habría terminado previsiblemente séptimo. Como mínimo octavo, ya que Lando Norris ha sido muy regular. Pero lo que pasará a la historia es que quedará por detrás de un compañero de equipo. Salvo alineación de astros Ocon sumará más puntos que Alonso, algo que nunca consiguieron grandes pilotos como Hamilton, Massa o Raikkönen.

Yo lo doy ya por perdido.



Ocon ha ganado el duelo de la temporada a Alonso.



En mi opinión, no muestra la realidad pero la fiabilidad y la suerte son dos factores claves en la F1.



Qué pena — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 30 de octubre de 2022

Tras un inicio nefasto el español venía recuperando terreno y acechaba al francés en la clasificación de pilotos, pero todo se volvió a torcer. Nuevos fallos de su monoplaza volvieron a perseguir a Alonso, que ya tiene prácticamente imposible remontar la situación en Brasil y Abu Dabi. Cabe recordar que Alpine ha declinado cambiar piezas al coche '14', algo que sí ha hecho más a menudo en el '31'.

Otmar Szafnauer no se corta: "Lo hemos hecho a propósito"

El jefe del equipo ha decidido dar la cara tras la polémica entre sus pilotos y ha sido contundente, reconociendo que todo lo que ha sucedido formaba parte del plan de Alpine. No así de 'El Plan' de Fernando Alonso, lógicamente. La escudería decidió centrarse en hacer un coche rápido aunque para ello tuviese que ser poco fiable.

"Fue una decisión que se tomó antes de que yo llegase, pero creo que es correcta", ha afirmado Szafnauer en unas declaraciones al portal RaceFans. "Teníamos que ganar rendimiento en la unidad de potencia, hemos apretado en ese aspecto para mejorar y ya evolucionar después en fiabilidad", explica. En esto también tiene su culpa la FIA, ya que permite mejoras de fiabilidad en el motor pero no de potencia durante lo que dure el actual reglamento, hasta 2026.

"No debemos olvidar que no hemos hecho un motor poco fiable a propósito, pero en caso de equivocarse en un aspecto era mejor ahí", revela. Evidentemente el equipo no ha forzado adrede los abandonos de Alonso, pero sí ha tomado la decisión de arriesgar para tener un coche más rápido, asumiendo que era probable que esto ocurriera. Eso sí se ha hecho a propósito y el ovetense lo ha pagado caro.