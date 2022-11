Fernando Alonso no seguirá en Alpine. Lo sabemos desde verano, cuando confirmó que no seguía en la escudería francesa y se marchaba a Aston Martin, donde rellenará el hueco que dejará Sebastian Vettel con su retirada. El asiento del ovetense será heredado en 2023 por Pierre Gasly, confirmado ya de forma oficial.

El Gran Circo se encuentra inmerso en el Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario tras dos años de ausencia por la pandemia. Una cita en la que todas las miradas van enfocadas a Max Verstappen, que puede incrementar todavía más su récord de victorias en este año mágico para él.

Fernando Alonso ya dio el salto de Alpine a Aston Martin en Singapur

A pesar de que el ovetense está centrado en las carreras que le quedan en su actual equipo, lo que más le ocupa es su futuro. Aston Martin prepara un monoplaza completamente nuevo para guiarle hacia su tercer título mundial en 2023. Se habla de revolución con respecto al coche que ha decepcionado esta temporada.

Andrew Green: “Volvimos de Hungría el lunes y la oficina estaba llena pero tranquila. A las 9 todos recibieron un correo anunciando la llegada de Fernando. A las 9.02 no podías ni escuchar tus pensamientos. El ruido era increíble, la gente iba de un lado a otro”



El efecto Alonso pic.twitter.com/CiUeV1zhzW — Magic Alonso (@alomgc14) 8 de octubre de 2022

Pero el 'Nano' también viene de ser protagonista en Singapur. Y es que, por primera vez, se ha subido a un Aston Martin. Unas pruebas que ilusionaban a sus fans y que son la primera piedra del proyecto para el año que viene. Eso sí, el prototipo al que se ha subido Alonso corresponde al AM22, el modelo de esta temporada.

Buenas sensaciones de Alonso con el simulador de Aston Martin

Hay que recalcar que 'Magic' todavía no puede, por contrato', conducir un coche físico de carreras que no sea el de Alpine. Ni siquiera se le ha permitido ir al Dakar o a las 500 millas de Indianápolis. Pero la cláusula no dice nada de los simuladores, por lo que Fernando Alonso ha podido subirse a uno de ellos. Pudiendo elegir probar su actual coche decidió utilizar su futuro monoplaza.

Alonso estuvo jugando en un simulador en Singapur para hacer una demostración del circuito en el F1 2022 , adivinad que coche eligió para hacer la vuelta... 😂



EXACTO pic.twitter.com/mDk1XB6Muq — Inda F1 (@Inda_F1) 5 de octubre de 2022

Las sensaciones son positivas y ahora solo quede esperar a que el ciclo con la escudería francesa termine para iniciar uno nuevo e ilusionante con el equipo de Lawrence Stroll. El Plan no funcionó y esta temporada no ha sido la más memorable del '14', pero La Misión ya está en marcha.