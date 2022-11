El futuro de Fernando Alonso está muy lejos de Alpine. Concretamente, en Aston Martin. Han sido muchos los roces a lo largo de esta temporada con diferentes miembros de la escudería francesa: desde su compañero, Esteban Ocon, hasta su jefe de equipo, Otmar Szafnauer, pasando por los estrategas, los mecánicos o la directiva. El ovetense se vio obligado a cambiar de aires.

Sin embargo, a este 2022 de altibajos aún le quedan dos carreras: Brasil y Abu Dabi. Mucho tiempo en el que piloto y escudería deben seguir trabajando juntos. Antes debía disputarse la carrera de Rusia, pero por motivos sobradamente conocidos se ha cancelado. Esto dio lugar a un inesperado parón de tres semanas en el que los pilotos tuvieron tiempo para hacer diferentes declaraciones.

Fernando Alonso habla alto y claro y dice cuál es el sitio de Alpine

En este caso el ovetense ha hablado para la página web oficial de la Fórmula 1. Las preguntas del departamento de comunicación del campeonato han dejado aparcada su salida a Aston Martin y se han centrado en analizar lo que queda de 2022. Más concretamente, la lucha entre Alpine y McLaren en el campeonato de constructores.

Pocos puntos distancian a las dos escuderías y, aunque Lando Norris supera a Alonso y Ocon en la clasificación de pilotos, es el equipo francés el que va por delante. En buena parte, por la escasa aportación de Daniel Ricciardo a McLaren. De hecho ya se ha confirmado que el australiano no cumplirá el año de contrato que le quedaba y será sustituido por Oscar Piastri, actual piloto reserva de Alpine.

Los problemas de fiabilidad, una de las asignaturas pendientes de Alpine

Alonso no lo oculta: tener esta ventaja sobre McLaren era "un sueño al principio del año". El desempeño de Alpine está siendo "impresionante" para los ojos del ovetense. "Empezamos un poco preocupados en Baréin y los test de invierno. Tuvimos algunos altibajos en términos de rendimiento. Pero creo que a partir de Australia o Yeda, el equipo ha crecido mucho y el motor también es mucho mejor que el año pasado", confiesa.

El '14' señala los abandonos como un problema, aunque reconoce que entran dentro de los planes: "Tuvimos algunos problemas de fiabilidad, pero tenemos más potencia que el año pasado, así que lo aceptamos. Ahora estamos luchando contra McLaren en el campeonato de constructores y tal vez eso era un sueño a principios de año, así que creo que estamos superando las expectativas".

La mala suerte, otro factor que ha jugado en contra de Alonso

El ovetense también alega que no está siendo su año más afortunado: "Creo que tuvimos algunas carreras en las que no tuvimos mucha suerte". Él ha sufrido más fallos de fiabilidad y estrategia que Esteban Ocon y tampoco le han beneficiado diferentes situaciones de carrera. A pesar de ello, los resultados son meritorios y el 'Nano' logró puntuar en diez fines de semana seguidos: "Incluso en esta racha de puntos, Barcelona salimos últimos, Austria el coche no salió en el Sprint y salimos últimos el domingo, e incluso sumamos puntos en esas carreras".

🔊 @alo_oficial: "¿Estamos teniendo algún problema o esto es normal?

📻 "No. Todo parece correcto desde aquí".

🔊 @alo_oficial: "Guau".



La radio de Alpine con Fernando Alonso antes de terminar abandonando #ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/42DuogB9xR — DAZN España (@DAZN_ES) 11 de septiembre de 2022

Sin embargo, Alonso da un toque de atención al equipo: "Necesitamos tener fines de semana limpios, no tener ningún problema el sábado y el domingo, y probablemente serán mejores fines de semana en términos de puntos".

¿Es posible despedirse de Alpine con un podio?

Los entrevistadores de la Fórmula 1 fueron atrevidos y preguntaron a 'Magic' si se ve subiendo al cajón en lo que queda de año. "Estamos en el mismo lugar que hemos estado durante todo el año. Creo que estamos justo detrás de los tres primeros equipos, por lo que nuestra posición natural, digamos, es séptima y octava, por lo que siempre necesitamos ayuda de los coches de delante".

Aunque este año Fernando Alonso ha conseguido salir segundo en Canadá y tercero en Bélgica, no ve posible un podio si no fallan cuatro de los seis pilotos que son más rápidos. "A veces hay penalizaciones involucradas como en Spa y salimos terceros en la parrilla... así que podríamos tener una mejor posición de salida, pero últimamente en la carrera finalmente terminamos en nuestra posición natural", recuerda.